Geraldes, sobre si Torrecilla ha hablado con su agente para quedarse: "Creo que no"

"Estoy contengo aquí, que es lo más importante". André Geraldes ha evidenciado su deseo de continuar en el Sporting la temporada que viene. El luso está cedido por el Sporting de Lisboa hasta final de temporada, club con el que tiene dos años más de contrato. Lo ha jugado todo con José Alberto adueñándose de un lateral derecho en el que el conjunto gijonés no anda sobrado de efectivos. "Todavía no sé cómo va eso. Está en manos de mi representante", dice el portugués, preguntado por si seguirá el año que viene. Cuando se le pregunta si Miguel Torrecilla ya ha activado con su agente esa opción es concreto: "Creo que no".

"Sabemos de dónde venimos y dónde estábamos tras jugar contra el Rayo Majadahonda. Cambiamos la dinámica y hay que seguir así. Va a ser clave ganar los partidos de casa", subraya Geraldes sobre las opciones del Sporting de cara a poder entrar en los puestos de promoción de ascenso. "Ahora hay que ir partido a partido y hacer bueno el punto de la semana pasada con una victoria", concreta el jugador, que prefiere no hacer números respecto a la cantidad de puntos que necesita el equipo para disputar el play-off.