La Santina marca el primero

El último ascenso del Sporting tuvo su eco en la imagen de la Santina que, desde hace años, acompaña en el túnel de vestuarios la salida de los jugadores al césped de El Molinón. El equipo se lo jugaba todo en la última jornada en el campo del Betis y el escudo del conjunto andaluz apareció pegado con celofán a los pies de la Virgen. Los rojiblancos ganaron en el Benito Villamarín y gracias a que el Girona pinchó ante el Lugo en el descuento, subieron a Primera en una campaña recordada como ciertamente milagrosa.

"Nos tiene que seguir ayudando mucho para que esta temporada logremos volver a Primera", afirma Enrique Benjamín Rodríguez Rodríguez, "Kiker", autor de la imagen de la Virgen de Covadonga que luce en El Molinón. "Todo empezó como un encargo de los hermanos Manolo y Pedro Sanjurjo. Querían algo figurativo. Pedro se había hecho cargo de la desaparecida Gargallo (empresa de marmolería) y la fui creando, poco a poco, en su taller. Utilicé mármol de Carrara. Tardé como unos dos o tres meses en acabarla. Ellos, después, se la donaron al Sporting", recuerda el allerano. Una placa en la parte inferior de la obra pone fecha y origen a aquella donación: "Al Real Sporting de Gijón de Astur Decorativa S. A. Gijón, 1982".

Las obras de remodelación del campo modificaron la ubicación de la Santina y ha sido en los últimos tiempos en los que ha adquirido una mayor visibilidad. "Sé que ahora colocan cosas en los huecos como monedas", apunta el artista. También, en alguna ocasión, han aparecido pequeños papeles doblados en los relieves de la figura, con peticiones escritas en su interior. "Me agrada que así sea. Una escultura está hecha para que se toque siempre que no se dañe", apunta Kiker. Lleva también con orgullo su sportinguismo, pese a que "apenas voy a El Molinón". "De hecho, no he vuelto a ver a la Virgen desde de que estuvimos allí en la inauguración", afirma.

Kiker ha dedicado parte de su extensa obra al Sporting. En las oficinas de Mareo luce uno de sus cuadros y también cuenta con "un par de libros sobre futbolistas". Echa de menos a quien fuera capitán y gran amante del arte. "José Manuel era amigo y además tuvo mucho empeño en recopilar obras relacionadas con el club", señala sobre el ya fallecido exjugador del conjunto gijonés. No es el único con el que mantuvo una relación estrecha.

"Hice la mili en El Ferral con Quini y Jesús", comenta Kiker sobre su vínculo con los hermanos Castro. Quini, en particular, hizo gala en varias ocasiones de su fervor por la imagen esculpida por su amigo, considerando el espacio como uno de los rincones más especiales del campo. "Sólo pido que la cuiden bien, que no dejen que se ponga negra. Y, luego, que ella nos eche una manina, porque tal como está la cosa nos hace mucha falta", concluye el autor para que la Santina marque el primero, el domingo, ante el Elche.