José Alberto: "Dependemos de nosotros; estaremos en la promoción si hacemos los deberes"

"Dependemos de nosotros, independientemente de que veas la clasificación y tengas a siete rivales por delante". José Alberto cree que la disputa del play-off de ascenso está en manos de un Sporting que jugará cuatro de los últimos seis partidos en casa (el séptimo es ante el excluido Reus). "El Molinón va a tener un papel importante, como ha tenido siempre. Hemos recuperado la conexión con el público y cuando eso existe es muy difícil superarnos", subraya el entrenador rojiblanco. "Estaremos entre los seis primeros si hacemos los deberes", continúa el técnico hasta que la filosofía del "partido a partido" vuelve a adueñarse de su mensaje. "No podemos desviarnos del Elche, es el partido más importante. No hay que mirar la clasificación hasta el día 9 (final de temporada)", concluye.

"No hacemos cuentas, para eso ya estáis vosotros (por los medios de comunicación) con la calculadora", deja caer José Alberto pese a haber dado muestras de que, de puertas para adentro, como es natural, también se hacen números por mucho que se insista en no mirar más allá de la siguiente jornada. Al técnico se le plantea entonces si otro empate mañana convertiría ya en remotas las opciones de jugar la promoción. "Depende. A lo mejor conseguimos un empate y cinco victorias en lo que nos queda. ¿Lo firmamos ahora? Lo firmaríamos todos. Ya veremos", apunta.

El Sporting viene de firmar tablas en Tarragona ante el Nàstic, equipo con pie y medio en Segunda B, y el entrenador aprovecha para defender la dinámica del equipo. "No merecimos más y así es difícil poder ganar. Cuando no estás bien, no pierdas", señala como su particular filosofía. "Veo al Sporting al nivel de los mejores y los números así lo dicen. Desde que hemos cogido el equipo estamos en cifras de play-off. Sólo mejora nuestra racha Osasuna", destaca ante cualquier atisbo de crítica.

José Alberto reconoce, en todo caso, que en partidos como el anterior los rojiblancos adolecieron de un mayor protagonismo. "Nos falta un poco de balón, es evidente, pero en campo rival. Tenemos muy claro a lo que queremos jugar. Defensivamente somos un equipo muy difícil de penetrar. En ataque tenemos jugadores desequilibrantes y un arma más como el balón parado, que hemos mejorado muchísimo. En cada situación estamos generando mucho peligro, a excepción de la pasada jornada", afirma. Es por ello que enfatiza en que "veo al grupo fuerte, con ganas, con una mentalidad ganadora y tranquilo, que es lo más importante para cumplir los objetivos", destaca.

El entrenador del Sporting no quiere dar ninguna evidencia de los planes que tiene para recibir al Elche, aunque reconoce que "tengo el equipo decidido desde hace días". En cuanto a la elección para la banda izquierda, deja en el aire la posibilidad del regreso a la titularidad de Álvaro Jiménez, junto a la del resto de futbolistas disponibles. "Todos pueden entrar en el equipo. Intentaremos coger la mejor alternativa y acertar", se limita a decir. Mañana volverá a encontrarse con el Elche, un rival que le apeó la pasada temporada de la promoción de ascenso con el Sporting B. "Les conocemos bien desde la pasada temporada, pero queda lejos ya eso. Este partido será otro", comenta antes de analizar la metamorfosis de los franjiverdes desde la salida de Sory Kaba en el mercado invernal. "Compiten bien y llegan en una posición en la tabla cómoda, lo que les convierte en un rival más peligroso", asegura.

Por último, el entrenador del Sporting evita valorar la destitución de Anquela como técnico el Oviedo, uno de los rivales directos de los rojiblancos en la pelea por conseguir una de las plazas que dan acceso a la promoción. "Bastante tenemos con lo nuestro como para opinar de los demás", concluye.