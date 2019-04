Babin. "El de Mallorca es un partido a cara o cruz"

Babin mostró el sentir del vestuario del Sporting al término del partido de los rojiblancos en El Molinón que acabó con empate (1-1)

-¿Un día complicado?

-Sí, hay sido un día complicado, sobre todo por el resultado. No hemos jugado mal. No hemos sufrido mucho si lo comparamos con el día del Granada o del Oviedo. Pero nos hemos quedado con cara de tontos al final porque en una jugada aislada, en un pelotazo, nos meten gol. Sabíamos que Nino entraba bien en los centros laterales.

-El Molinón se quedó mudo, no sonó ni el himno.

-Entendemos que para la afición era un partido clave ya que si lo hubiéramos ganado hubiéramos recortado puntos (con el play-off). Nos quedamos a cuatro y no nos queda más remedio que ganar a Mallorca.

-Juegan sin red. Este empate es casi una derrota.

-Sí, sí, lo mismo que el día del empate ante el Nàstic. Hay poco que decir. En el fútbol si perdonas lo acabas pagando. No somos el Milán de Sacchi. Vas ganado 1-0, 0-1 y no te meten gol. Pero no tenemos ni a Maldini, ni a Baresi ni a Costacurta atrás. Si perdonas lo acabas ganando.

-Marcó, pero€

-Me iba contento con el gol, pero al final si no sirve para sumar los tres puntos prefiero que marque otro compañero y que ganemos el partido. No estoy contento con el resultado.

-¿Cómo está el vestuario?

-Al principio un poco triste, pero luego llegó Miguel (Torrecilla) y el entrenador nos ha animado bastante. Estuvimos hablando en la ducha. Mallorca es nuestra última bala. Hay que ganar como sea.

-¿Es la primera final de la temporada?

-Ya ha habido bastantes finales. Llevamos dos meses sin perder. Hay que sacar también lo positivo: hemos sumado un punto y quedan seis partidos. Hay que ganar al Mallorca. Pero sí que es verdad que es un partido a cara o cruz.

-Atrás estarán deseando que algún día llegue el segundo gol para cerrar el partido y tener algo de calma

-Atrás, en la grada y seguramente que también los delanteros. No ha podido ser. El rival juega. Bastante esfuerzo hemos hecho en partidos anteriores en los que no nos han empatado casi de milagro. Y hay que darle mérito a Nino, que lleva marcando goles toda su carrera.