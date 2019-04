Babin: "No somos el Milán de Sacchi ni atrás tenemos a Baresi y Maldini"

Hace tiempo que el Sporting camina por el alambre sin red de seguridad dado que el margen de error es mínimo. Cualquier resbalón hará posible el objetivo del play-off. Así lo asume Babin, una de las voces autorizadas del vestuario del Sporting tras el empate de ayer en El Molinón ante el Elche (1-1). "Hay poco que decir. En el fútbol si perdonas lo acabas pagando", apuntó el central, autor del gol rojiblanco. Babin, en buena forma en el campo y con la máquina de dar titulares encendida esta semana después de lo de su prima de Martinica, aseguró ayer: "No somos el Milán de Sacchi. Vas ganado 1-0, 0-1 y no te meten gol. Pero no tenemos ni a Maldini, ni a Baresi ni a Costacurta atrás. Si perdonas lo acabas pagando".

Y eso que ayer, según el francés, "no hemos jugado mal. No hemos sufrido mucho si lo comparamos con el día del Granada o del Oviedo. Pero nos hemos quedado con cara de tontos al final porque en una jugada aislada, en un pelotazo, nos meten gol. Sabíamos que Nino entraba bien en los centros laterales". El defensa del Sporting asume la frialdad con la que la grada despidió al equipo. "Entendemos que para la afición era un partido clave ya que si lo hubiéramos ganado hubiéramos recortado puntos (con el play-off). Nos quedamos a cuatro y no nos queda más remedio que ganar a Mallorca". Sobre su tanto, el tercero de la temporada, afirmó que "me iba contento con el gol, pero al final si no sirve para sumar los tres puntos prefiero que marque otro compañero y que ganemos el partido. No estoy contento con el resultado". Al mismo tiempo, Babin reconoció que el vestuario "al principio estaba un poco triste, pero luego llegó Miguel (Torrecilla) y el entrenador y nos han animado bastante. Estuvimos hablando en la ducha. Mallorca es nuestra última bala. Hay que ganar como sea". Así que toca hablar de finales. "Ya ha habido bastantes finales. Llevamos dos meses sin perder. Hay que sacar también lo positivo: hemos sumado un punto y quedan seis partidos. Hay que ganar al Mallorca. Pero sí que es verdad que es un partido a cara o cruz", apunta el galo.

En cuanto a la incapacidad del Sporting para cerrar los partidos, Babin reconoció que no sólo atrás, en la defensa, lo están deseando para vivir alguna tarde sin grandes sobresaltos. "Atrás, en la grada y seguramente que también los delanteros (lo están deseando). No ha podido ser. El rival también juega. Bastante esfuerzo hemos hecho en partidos anteriores en los que no nos han empatado casi de milagro. Y hay que darle mérito a Nino, que lleva marcando goles toda su carrera", sentenciaba el francés, que sigue a la espera de concretar su renovación con el Sporting ya que finaliza el contrato con la entidad gijonesa el próximo 30 de junio.