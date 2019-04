"Jugar en el alambre del 1-0 es complicado, pero el equipo se va a levantar"

"¿Desencantado? Pues como todos. Cuando más controlado teníamos el partido y habíamos preparado un cambio que nos iba a dar frescura y desequilibrio llegó el gol del Elche que les dio vida para aguantar el resultado. Estoy fastidiado por el resultado". Triste, pero no derrotado. Así se dejó ver José Alberto López, técnico del Sporting, tras el empate de los suyos de ayer ante el Elche en El Molinón (1-1). El "culpable" fue Nino, experto en amargarle la vida al Sporting. "Ha hecho muchos goles y por desgracia muchos en contra del Sporting", señalaba José Alberto, que lamentó que la diana del veterano delantero llegó en "una jugada que habíamos trabajado y que no defendimos bien".

Después del patinazo de ayer, el Sporting se queda a cuatro puntos del play-off. Pero a medida que avanza el análisis de José Alberto, el técnico eleva sus dosis de optimismo. "Todos queríamos ganar. En el cómputo general fuimos superiores. Se puede ver el vaso medio lleno: acortamos un punto al play-off. El equipo se va a levantar. Ahora estamos obligados a ganar... Pues igual está bien", dijo para sentenciar: "En la segunda parte hemos dado un paso atrás. Jugar en el alambre del 1-0 es complicado".

Y prosiguió ante la realidad de que el margen de error se reduce para alcanzar el play-off apuntado que "queda un mundo de enfrentamientos directos. Está claro que no estamos igual que antes del partido. Hemos perdido una oportunidad muy buena de ponernos (del play-off) a un partido. Pero hay que seguir. Aquí no se puede rendir nadie". En cuanto al descarte de Lod, que podría haber actuado por la izquierda o por el centro y que se quedó fuera de la convocatoria, José Alberto señaló que su situación es "igual que la de los otros que se quedaron en la grada. Tenemos 25 futbolistas. No es fácil y todos no pueden jugar. Nuestra tarea es elegir".

Por su parte, Pacheta, técnico del Elche, explicó que "hemos hecho un primer tiempo con dudas. No hemos ganado los duelos, los segundos balones" y esta situación "con el Sporting, con los dos delanteros que tienen, te mata". Pacheta, extécnico del Oviedo, prosiguió afirmando que "el segundo tiempo ha sido bastante más equilibrado". El preparador de los ilicitanos afirmó que "este punto sabe muy rico ante un gran rival" y se mostró feliz ya que sirve al Elche para "acercamos al objetivo" de la permanencia. Sobre el exrojibanco Carlos Castro dijo que "le he hecho daño a Carlos, pero conseguimos el empate y había que meter a Xavi Torres" y afirmó que "el Sporting tiene muchos argumentos, un estadio estupendo y puede entrar en play-off".