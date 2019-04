Nacho: "Nino la tiene tomada con nosotros"

"Nino la tiene tomada con nosotros. Ya lo sufrimos el año pasado en el filial. Lleva toda la vida metiendo goles. No es una casualidad, aunque podíamos haberla defendido (la jugada del gol) mejor. Nos empatan en una acción aislada. Nos queda cara de tontos. Nos vamos muy fastidiados". Palabra de Nacho Méndez. El canterano del Sporting mostraba su decepción por lo ocurrido ayer en El Molinón contra el Elche. En concreto, el luanquín puso la diana, en el buen sentido, sobre Nino, que ha convertido a todo lo que tenga que ver con el Sporting en su víctima favorita. Ya la temporada pasada, como rememoraba Nacho Méndez, el delantero andaluz eliminó al Sporting B de la promoción de ascenso a Segunda.

De todas formas, el centrocampista rojiblanco toma aire, recupera fuerzas y tira de optimismo adoptando como suyo el mensaje dado por José Alberto, su entrenador, instantes antes. "Hay que mirar el vaso medio lleno, recortamos un punto al play-off. Pero es duro que te empaten cuando te pones por delante", aseveró.

La temporada pasa por ganar en Mallorca. Cualquier otro resultado cerraría prácticamente el curso. Y aunque Nacho Méndez asegura que "no nos gusta hablar de finales", sí que no oculta que el de las Islas se trata de "un partido importantísimo" para los intereses de su equipo. En cuanto al juego más combinativo que en otras ocasiones desplegó el Sporting en la primera parte afirmó que "esta es la línea a seguir, sobre todo la de la primera parte". Y zanjó: "Nos cuesta cerrar los partidos. La clave es que no hemos sido capaces de cerrar el partido antes. Ha sido un mazazo".