José Alberto: "Ojala viva un ascenso y siga muchos años aquí"

J. E. C.

Por la izquierda, Llerandi, Díaz, Ramos, José Alberto, Reodndo y Cundi. J. E. C.

"Ojalá pueda vivir un ascenso para disfrutar del camino en mi casa y que dure en el Sporting muchos años porque será señal de buenos resultados en el club". Así agradeció José Alberto, entrenador del Sporting, el premio anual que le entrega la peña sportinguista Redondo-Los Yerbatos de Bimenes, ante 120 peñistas, durante el XXXVII aniversario de la citada peña que preside Miguel Díaz. El acto tuvo lugar durante un almuerzo en el restaurante Amandi donde la citada peña no podía entregar allí oficialmente la placa al técnico por la prohibición de los protocolos rojiblancos que establece que se deba entregar en Mareo. No obstante, José Antonio Ramos, sercretario de Los Yerbatos, mostró la placa a los peñistas para explicar esta situación.

En la celebración estuvieron presentes Aitor García, alcalde de Bimenes; Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas; los veteranos Redondo y Cundi; y Miguel Ángel Rico, nuevo director general del Caudal y que dirigió al técnico José Alberto en el Covadonga.

Redondo elogió al entrenador del Sporting porque "estuvo desde el fútbol base rojiblanco y mereció llegar al primer equipo y nos devolvió la ilusión". Emilio Llerandi, tras agradecer la presencia de "Redondo y Cundi, como los mejores embajadores sportinguistas", espera que José Alberto tenga "buena suerte porque nos motiva a todos al venir desde la cantera".

El presidente Miguel Díaz, en una carta dirigida a todos los peñistas, destacaba el malestar con el Sporting por "no dejar entregar la placa en este evento y tener que hacerlo casi a escondidas en Mareo". Y añadió que "si no se modifica será la última vez que entregamos este premio porque no aceptaremos lo otro".

La peña Redondo-Los Yerbatos arropó al equipo esta temporada en los desplazamientos a Granada y Soria y si se accede al play-off de ascenso prepararán otro viaje. Alejandro Canteli (vicepresidente), José Adenso (tesorerero), José Antonio Ramos (secretario) y Juan Alvarez y Arturo Marcos (vocales) integran la directiva de la peña.