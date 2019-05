El aliento de Djurdjevic

Dijo hace un par de semanas Djurdjevic al acabar el partido de Granada, en el que el Sporting se impuso con un gol suyo, que su objetivo era alcanzar los 20 goles. Doble o nada fue la apuesta del atacante rojiblanco. Tras esa victoria, la última en Liga de los rojiblancos, Djuka enlazó tres jornadas seguidas marcando. Hasta que frenó su racha las dos últimas semanas, en las que tuvo opciones, pero no fue capaz de batir ni al meta del Nàstic de Tarragona ni al del Elche. El domingo, en Mallorca, quiere volver a sacar su fusil, y conseguir su undécimo tanto de la temporada. "A mí me gusta jugar con presión", reconoció ayer Djurdjevic tras el entrenamiento. "Es una final el partido de Mallorca para nosotros. Ahora estamos cerca del play off y es muy importante que sigamos así. Seguro que necesitaremos jugar a nuestro mejor nivel para ganar", indicó.

Djurdjevic es el tercer jugador con más minutos en el Sporting desde la llegada de José Alberto al banquillo. Los 1.771 minutos que ha disputado solo los superan Mariño y André Geraldes, los únicos que han participado en todos los minutos de todos los partidos con el nuevo técnico. En el caso del atacante serbio siempre fue titular y solo faltó al choque de Las Palmas, debido a que tenía que cumplir un partido de sanción.

"Es un partido muy importante para el Mallorca y una final para nosotros. Si no ganamos estamos muy lejos del play off, por eso es tan importante para nosotros", comentó Djurdjevic en referencia al partido del domingo en Son Moix. "A nuestro mejor nivel podemos ganar a cualquier equipo", destacó antes de hacer referencia a las dos semanas que lleva sin marcar y su objetivo de intentar aumentar su cuenta goleadora de aquí a final de temporada: "No me preocupa no marcar, para mí lo primero es el equipo".

Con 36 disparos, Djurdjevic es el atacante que más chuta entre los tres palos en Segunda. Contando los diez tantos que lleva, el delantero rojiblanco necesita tirar casi cuatro veces a portería para marcar. Con la llegada de Álex Alegría, y el sistema de dos delanteros, Djurdjevic también se ha visto beneficiado. Por delante tiene ahora cinco partidos para ayudar con sus goles a que el Sporting pueda cumplir su objetivo de alcanzar los puestos de play-off.