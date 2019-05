¿Hace cuentas el Sporting para entrar el play-off?

Llega el momento decisivo de la temporada. El Sporting se la juega. Quedan seis jornadas por delante, y cinco partidos por jugar. Los rojiblancos tienen ya en su mano los tres puntos del partido del Reus de la penúltima jornada. Y tendrán que pelear por los otros 15. José Alberto, cuestionado por los puntos que necesita el equipo, evita pronunciarse, y aunque no quiere firmar llegar a la última jornada para jugársela con el Cádiz, sí que deja la puerta abierta a que no le desagradaría ese escenario.

¿Cuántos puntos pueden hacer falta? "Cuando era más joven siempre estaba con la calculadora, y he llegado a la conclusión que las cifras no sirven para nada. Hasta el 9 de junio veremos los puntos que se han necesitado".

¿Firma jugárselo con el Cádiz en la última jornada? "Estamos pensando que nos lo jugamos con el Cádiz e igual entramos en una racha muy buena y los puntos del Reus ya nos dan para meternos. Lo que queremos es intentar ganar cada semana, unas veces sale y otras veces no, pero por qué no vamos a ganar. No firmo nada, firmo hacer una buena semana, e intentar ganar esta semana, no he sido nunca de firmar nada".

El Valladolid, igual en puntos y distancia al play-off el año pasado. "No me fijo en nada. La temporada pasada era distinta, el Valladolid era otra equipo. Es un caso que se puede dar. Estamos cerca, compitiendo, mucho mejor que hace dos meses, pero cada caso es diferente. No me gustan las comparaciones".