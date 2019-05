José Alberto: "Pase lo que pase en Mallorca todavía quedarán después partidos importantes"

José Alberto López, técnico del Sporting, analiza el próximo partido de Liga del Sporting, en el que visitarán al Mallorca con la necesidad de conseguir un buen resultado para seguir en la pelea por el play-off. No obstante el técnico rojiblanco intenta quitarle ambiente de final al encuentro y cree que aún le quedarán más oportunidades al conjunto rojiblanco pese a que no se consiga al victoriae en Son Moix.

-¿Sensación de final? "Llevamos jugando partidos de este tipo mucho tiempo, no es ninguna novedad. El Mallorca es un rival de los que está en puestos de play-off, que está haciendo una excelente temporada, en su casa, en Son Moix, se está haciendo muy fuerte. Estamos bien fuera de casa, estamos haciendo buenos partidos".

¿El empate de Elche obliga a ganar en Mallorca? "No podemos controlar los resultados. Tenemos que intentar hacer un buen partido, que nos acerque a la victoria, porque independientemente de lo que pase en Mallorca quedarán otros partidos que serán igual de importantes".

Pendiente de enfrentamientos directos. "Nadie contaba con que nosotros no ganásemos al Elche y empatamos. Siempre hay sorpresas al final de temporada. A estas alturas siempre hay resultados sorprendentes. Tenemos que seguir hasta el final. Esto será hasta el 9 de junio cuando todo acabe".

¿Todo abierto hasta la última jornada? "Puede ser que hasta la jornada 42 no se decida nada. Esta muy igualado todo. Hay muchos equipos metidos en esa pelea. Hay seis o siete equipos metidos. Con todos los enfrentamientos directos, y los 18 puntos que quedan en juego, tengo claro que hasta el último día estará todo abierto".

-¿Qué le preocupa del Mallorca? "Es un equipo que sigue la tendencia de la temporada anterior, con una parte importante del bloque que logró el ascenso, algo similar al Elche. Es de esos equipos que tienen esa ventaja de conocerse mejor, de interpretar lo que el partido demande. En casa está mostrando unos números que es lo que está dando estar en la zona alta".

Imagen fuera de casa. "Nosotros fuera de casa estamos con los mismos números, con muy pocos goles encajados, hacemos ocasiones en todos los partidos para ganarlos, y solo nos falta en acertar en esas situaciones".

¿Se le dan mejor los rivales de la zona alta? "No lo sé. En esta categoría todos los partidos se deciden por detalles. Estamos intentando cuidar todos esos detalles para que caigan de nuestro lado. Todos se están jugando mucho".

Presión del Mallorca. "El Mallorca no es un equipo que tampoco va a cara descubierta a por los partidos. Es un equipo muy ordenado y solidario, que tiene transiciones rapidísimas y el balón parado lo domina. Tiene también a Budimir, jugador referencia, que le da presencia en área rival y le permite jugar directo. Ademas tiene futbol con gente como Salva Sevilla o Pedraza, gente dinámica que tiene posibilidad de último pase.

Juego con más posesión en campo rival. "El otro día con el Elche la primera parte era lo que deseábamos. Fue de los mejores primeros 45 minutos que hemos tenido. No fuimos capaces de cerrar el partido. Sabíamos que no queríamos entrar en el descontrol de la segunda parte, y no fuimos capaces de controlar el partido. Quiero ver al Sporting que genera dominio ante el rival".