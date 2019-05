José Alberto: "Pase lo que pase en Mallorca, aún quedarán partidos importantes"

"Nadie contaba con nuestro empate con el Elche. A estas alturas siempre hay resultados sorprendentes, hay que seguir hasta el final". José Alberto evita tirar de calculadora y echar números para entrar en el play-off. El técnico rojiblanco no quiere catalogar como una final el partido del Mallorca, ni siquiera firma llegar a la última jornada para que los rojiblancos se la jueguen frente al Cádiz. En un momento de dudas, tras dos empates seguidos, José Alberto muestra firmeza a la hora de valorar la situación actual del equipo, en el que sigue creyendo. "Tenemos que intentar hacer un buen partido, que nos acerque a la victoria, porque pase lo que pase en Mallorca aún quedarán otros partidos que serán igual de importantes", comenta el técnico del conjunto rojiblanco.

"Cuando era más joven siempre estaba con la calculadora, y he llegado a la conclusión que las cifras no sirven para nada. Hasta el 9 de junio no veremos los puntos que se han necesitado para entrar en el play-off", apunta José Alberto cuando se le cuestiona por las estimaciones que manejan en el vestuario, con respecto al número de puntos que le hará falta sumar al Sporting en las últimas seis jornadas de Liga si quiere alcanzar el play-off. "Estamos pensando que nos lo jugaremos con el Cádiz e igual entramos en una racha muy buena y los puntos del Reus ya nos dan para meternos", reflexiona José Alberto, que explica cuál es la mentalidad del equipo: "Lo que queremos es intentar ganar cada semana, unas veces sale y otras veces no, pero por qué no vamos a ganar en Mallorca. No firmo nada, solo hacer una buena semana y traernos los tres puntos de Mallorca".

No será tarea fácil para los rojiblancos traerse de la isla la victoria. "El Mallorca no es un equipo que va a cara descubierta a por los partidos. Es un equipo muy ordenado y solidario, que tiene transiciones rapidísimas y el balón parado lo domina", avisa José Alberto. "En casa está mostrando unos números que es lo que le está dando para estar en la zona alta", añade.

El Mallorca, que solo ha cedido un gol en casa en los últimos ochos partidos, tiene además a varios jugadores en buena forma, sobre los que pone el foco José Alberto. "Budimir es un jugador referencia, que le da presencia en área rival y le permite jugar directo. Ademas es un equipo que tiene fútbol con gente como Salva Sevilla o Pedraza, gente dinámica que tiene posibilidad de último pase", comenta.

El Sporting, desde que llegó al banquillo, solo perdió una vez fuera de casa. Fue en Las Palmas, hace dos meses y medio. "Hacemos ocasiones en todos los partidos para ganarlos. Solo nos falta acertar", destaca.