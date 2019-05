Un campo talismán al rescate

En un feudo que no se le da históricamente mal, al menos en la época más reciente, el Sporting intentará conseguir un triunfo que le permita seguir disfrutando del aroma de la ilusión. Porque ese es el punto a que se aferra ahora mismo el conjunto rojiblanco, a poder seguir con vida para soñar y confiar en un gran final de temporada que catapulte a los rojiblancos a la pelea por subir. Los dos últimos empates estrechan el margen del error. No conseguir los tres puntos en Son Moix hoy (16.00 horas, La Liga 1,2,3 TV) no será algo definitivo, pero prácticamente. Quedarían por delante aún cuatro partidos por jugar, más los tres puntos ganados del Reus, pero las cuentas serían ya mucho más complicadas. Por eso el ambiente del partido de hoy es de auténtica final. Un encuentro para ganar. Sin excusas.

El Sporting tiene el reto de vencer a un equipo que ha ganado siete de sus últimos ocho partidos en casa, en los que solo ha cedido un empate, y fue justo el único día en el que el rival le marcó. Pero al conjunto rojiblanco le gusta plantar batalla en escenarios a priori inexpugnables, como ya pasó en el debut de José Alberto en Granada, al lograr ser el primer equipo que ganaba a los andaluces este curso en su feudo.

No obstante, pese a que los números y las tendencias puedan decantar el partido hacia el Mallorca, los rojiblancos tienen ante sí la motivación de extender su dinámica en Son Moix, un feudo en el que han ganado en cuatro de sus últimos cinco visitas. Las dos últimas visitas, en las temporadas 2013-2014 y 2014-2015 en Segunda, los rojiblancos vencieron 1-3 y 0-1. Previamente, salvo el desliz del 3-0 desfavorable en el curso 2009-2010, el Sporting se impuso el curso anterior 0-2 y venció en los dos años siguientes a esa derrota 0-4 y 1-2.

José Alberto pretende hoy dar continuidad a la idea y estilo de juego de las últimas semanas. Pese al empate frente al Elche, el técnico medita repetir el mismo once inicial. O lo que es lo mismo, Traver y Carmona repetirán en las bandas. No atraviesa el balear su mejor momento, pero el aliciente de jugar en su tierra, en el estadio donde debutó hace 13 años en Primera, le permitirá seguir. La baja finalmente por lesión de Ivi López propicia además el regreso de Lod a la convocatoria, en el único cambio con respecto a los 18 jugadores citados ante el Elche la pasada jornada.

En el Mallorca, por su parte, Vicente Moreno tiene la duda de Fran Gámez, con molestias durante la semana, pero sí finalmente se recupera la idea del rival del Sporting será repetir alineación. Así el conjunto balear jugaría hoy con Reina; Fran Gámez, Raíllo, Valjent, Salva Ruiz; Aridai, Pedraza, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Lago Junior y Bludimir.