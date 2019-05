José Alberto: "Ha sido una derrota cruel, pero el Mallorca lo ha merecido más"

"Mientras hay vida hay esperanza, hay que pelear hasta el final". José Alberto lamentó la derrota del Sporting en Mallorca, en el último minuto del descuento, que deja la racha de jornadas sin perder en nueve partidos.

Valoración del partido. "Ha sido una derrota cruel por el minuto en el que se produce, pero el Mallorca ha empujado mas en la segunda parte y ha estado mas cerca de la victoria que nosotros. Nos costó mucho jugar en campo rival, en el cómputo global ha ganado quién más lo ha merecido".

¿Afectó la lesión de Mariño? "Todos sabéis lo que resperenenta Mariño. Su lesión no debería afectar, pero todos somos personas y estas cosas afectan, el equipo ha competido, no sirve como excusa, pero sí puede ser que nos haya efectado".

¿El equipo está pagando el esfuerzo de la remontada? En el plano físico no nos afecta, el equipo está bien, pero mentalmente, desde el inicio de temporada, partir con esa desventaja, cualquier resultado adverso te juega una mala pasada. Ahora nos toca recuperarnos y pensar en el Lugo, hay que pelear hasta el 9 de junio con todo lo que tenemos".

¿Fuera de juego en el primer gol? "No tengo nada que decir, unas veces los árbitros se equivocan y otras no, lo que tenemos que hacer en esa jugada es despejar y nos equivocamos, no quiero disculpar el resultado en ese error arbitral".

Final de temporada. "La idea pasa por seguir compitiendo, ganar cada jornada, hasta el 9 de junio intentaremos sumar el máximo numero de puntos y ya veremos hasta donde nos da. No podemos bajar los brazos, es un dia duro por la derrota, y la lesión de un jugador importante, nuestra gente quiere que sigamos hasta el final, y eso vamos a hacer".

¿Cómo están a nivel mental? "Si algo tiene este equipo es que se ha levantado de momentos muy delicados, ha enlazado nbueve partidos sin perder, nos ha vuelto a hacer creer, y vamos a pelear hasta el último segundo para seguir ahí. No entraba en nuestro planes perder. Veníamos con la ilusión de conseguir tres puntos que nos metiese de lleno en la pelea. Se nos ha lesionado un jugador importante, es un día difícil, pero hay que recuperarse y seguir".