Mariño se pierde lo que resta de temporada: "Tengo la clavícula rota"

Roto por la emoción, prácticamente entre lágrimas, Diego Mariño, el portero del Sporting, aseguraba al término del partido en Son Moix ante el Mallorca (2-1) que "prácticamente al 95 por ciento tengo la clavícula rota". "Es una acción de mala fortuna", añade Mariño, para el que se ha acabado la temporada: "No poder estar ahí para ayudar al equipo es difícil".

Sobre el 1-0 del Mallorca, muy protestado por los rojiblancos, aseguró que es "fuera de juego muy evidente. No me explico cómo no ha podido verlo. Pero qué vamos a hacer". Y añadió: "El año que viene a lo mejor no pasará esto", en referencia a la puesta en marcha del VAR en Segunda.