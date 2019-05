El mensaje de Mariño a las muestras de apoyo tras romperse la clavícula

"Estoy triste por no poder ayudar al equipo en los momentos difíciles e importantes, eso sí me duele". Mariño, tras la fractura de clavícula sufrida en Mallorca, que le hará perderse lo que resta de temporada, lanzó esta mañana un mensaje de apoyo a los aficionados del Sporting a través de sus redes sociales.



"Inesperada y dolorosa lesión la que sufrí en Son Moix. Momento complicado en el que me toca afrontar pero con muchas ganas de recuperarme lo antes posible. Toca levantarse", dijo el meta del Sporting.



En la segunda parte, en una disputa con un balón con Budimir, Mariño saltó muy alto y cayó sobre su hombro, rompiéndose la clavícula. Hasta ese momento el portero rojiblanco era el único jugador de Segunda que había disputado todos los minutos de la Liga.





Y una vez mas.... GRACIAS!!!???? pic.twitter.com/K3D56AiMIM — diego mariño villar (@Dmarino90) 6 de mayo de 2019