José Alberto: "Ha sido una derrota cruel, pero el Mallorca lo ha merecido más"

"Mientras hay vida hay esperanza, hay que pelear hasta el final". José Alberto lamentó la derrota del Sporting en Mallorca, en el último minuto del descuento, que deja la racha de jornadas sin perder en nueve partidos. "Ha sido una derrota cruel por el minuto en el que se produce, pero el Mallorca ha empujado más en la segunda parte y ha estado más cerca de la victoria que nosotros. En el cómputo global ha ganado quién más lo ha merecido", valoró el técnico rojiblanco sobre el partido.

La derrota en Mallorca deja al Sporting tocado, con una distancia con el play-off que es de dos partidos (seis puntos con el Dépor). Aunque José Alberto no arroja la toalla. "Si algo tiene este equipo es que se ha levantado de momentos muy delicados, ha llegado a enlazar nueve partidos sin perder, nos ha vuelto a hacer creer, y vamos a pelear hasta el último segundo para seguir ahí", comentó.

Cuestionado sobre si el equipo ha pagado el enorme esfuerzo realizado en marzo y abril para intentar conectar con la zona alta de la clasificación, el técnico rojiblanco fue tajante: "En el plano físico no nos afecta, porque el equipo está bien. Pero mentalmente cualquier resultado adverso te juega una mala pasada, porque desde el inicio de temporada hemos tenido una desventaja que recuperar". Asimismo reconoció que les pudo afectar la lesión de Mariño: "Su lesión no debería afectar. El equipo ha competido y no sirve como excusa, pero todos somos personas y al final estas cosas afectan".

Y Vicente Moreno, técnico del Mallorca, comentó que "hemos buscado la victoria, tuvimos ocasiones y ha sido el premio a la perseverancia".