José Alberto: "Nuestros números están ahí; no soy el que tengo que valorar si me gané seguir"

-La situación.

-No podemos pararnos a mirar el pasado ni pensar en el futuro. Hay que vivir el presente y es el partido de mañana, ante el Zaragoza. Hay que apurar las mínimas opciones que tenemos y esperar al partido de Cádiz para ver si aparece un milagro. Será un partido difícil y exigente.

-Jugadores que dan por finalizada la temporada

-Tenemos que alejarnos de todo el ruido exterior. Lo que vale es el presente y lo que depende de nosotros, que es el trabajo. Hemos hecho una semana exigente e intensa. Que se demuestre en el partido. No puede haber distracciones, ese ruido de fuera o de dentro€ El eco suena más fuera que dentro. Hay que intentar apurar las opciones hasta el último segundo. No podemos controlar la cabeza de cada uno, aunque lo intentamos.

-¿Siente que se juega también seguir el año que viene?

-Estoy muy tranquilo. Dentro de pocos días hace seis meses que se me presentaba aquí, en El Molinón, con una responsabilidad tremenda y también presión, que la tengo también cuando se gana. A partir de ahí, lo único que podemos vivir es el presente. Trabajar con honestidad y rigor.

-¿Tiene ahora Pedro las mismas posibilidades de jugar que en la jornada 21?

-Para mí Pedro tiene las mismas opciones de jugar que en la jornada 21. Al poco de llegar ha jugado en Copa Pedro o Espeso. Luego hubo gente que apretó, luego encontramos jugadores con otro estilo. Pedro está aquí porque se lo ha merecido. Si entra en la convocatoria entra con todas las opciones de todo.

-¿El equipo se ha fundido al final?

-Siempre me preguntáis por el tema físico. Es un tema mental. Cualquier futbolista profesional puede aguantar al máximo nivel en competiciones europeas, mundiales€ El tema es el factor mental. Cuando partes con una desventaja como la que tenía el equipo y consigues que nos ilusionemos, los primeros que se resienten cuando llevas un golpe somos nosotros. Hemos estado a 15 puntos del play off hace tres meses y el equipo se ha rehecho.

-¿Cree que si hubiera tenido más tiempo se hubiera conseguido?

-Hemos tenido el tiempo que hemos tenido. No lo podemos controlar. Cuando coges a un equipo con la temporada iniciada, vas tapando parches, ir tirando, capoteando€. Cogimos al equipo cono una idea, se cayó, hemos buscado otra, nos levantamos, hemos tenido opciones, y a día de hoy, aunque remotas, seguimos teniendo opciones.

-¿Se ha ganado seguir?

-No tengo que valorar eso. He intentado ser lo más honesto posible. Intentando sacar lo máximo a cada jugador y a partir de ahí hemos sacado los mejores resultados. Nuestros números ahí están.

-¿Se le exige más por ser de casa?

-Sé al club que entreno. Desde que elegí ser entrenador sé la presión que tiene el entrenador. Hay que saber estar en los buenos momentos y trabajar para aprender de los malos momentos. Hay que estar en permanente evolución. Creo que en mi persona no tengo anda que ver al José Alberto de hace seis meses. He evolucionado en todas las facetas. Intentando elegir lo mejor para el club.

-Se le ha visto esta semana a tope.

-Soy así, intenso, siempre ha sido así. Soy un entrenador pasional. Esta semana ha sido como otra cualquiera. He estado como siempre.

-¿Qué espera del partido en La Romareda?

-A mostrar la competitividad. Contundencia en las áreas. Creo que ahí hemos bajado nuestro rendimiento. SI en eso estamos con mayor eficacia, vamos a tener opciones de ganar. Como en todos

-¿El club le ha transmitido algún mensaje?

-No necesito mensajes. Han estado como están siempre, muy cercanos. Como siempre. No necesito ningún mensaje de fuerza. Quiero ver un Sporting intenso, que no dude y que el grupo esté centrado en el partido de mañana. Ni pensar en partidos anteriores ni en otras historias.