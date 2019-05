Pedro Díaz se "respiga" por el Sporting

"Voy los domingos a El Molinón, ves a toda esa gente prepara para animar y todo eso me respiga". Pedro Díaz resume de esta forma el sentimiento de un canterano que acaba de debutar en Segunda División con el Sporting. El centrocampista del filial podría tener continuidad en un final de Liga en el que las nulas opciones de promoción pueden abrir paso a los futbolistas llamados a construir el proyecto de la próxima campaña. "Estar aquí es un premio y voy a dar todo lo que esté de mi parte para aprovechar las oportunidades que me dé el entrenador", afirma Pedro.

"Aunque la derrota duele, haber podido debutar en Zaragoza es un honor", comenta Pedro Díaz sobre su presencia en los minutos finales del partido del pasado viernes en La Romareda. Han pasado casi tres años desde que asomara por primera vez en el primer equipo, citado por Abelardo para completar una pretemporada iniciada con concentración en Portugal. "Ahora tengo una mayor madurez. Físicamente también he cambiado", comenta el jugador sobre aquella etapa y los pasos que ha ido dando hasta alcanzar esta meta. Y es que el de La Fresneda pasará a ser jugador del primer equipo, a todos los efectos, a partir de la próxima temporada.

"Al final, estar en el primer equipo es lo que queremos todos los que estamos en el fiilial", señala Pedro, quien no considera que haya tenido que esperar demasiado para poder dar el salto a la primera plantilla. "Yo lo que quiero es jugar y hasta ahora, en el filial, he estado jugando", comenta. En ese sentido, el rojiblanco asume las dificultades vividas esta misma campaña en el Sporting B. "El balance de la temporada es que ha sido un poco dura. Tuvimos cambio de entrenadores y ha sido bastante difícil. En lo personal diría que bastante bien. Jugué casi todos los minutos, me mantuve bien en forma y no tuve lesiones", concluye. Los últimos dos partidos de Liga, en El Molinón, puede servirle para ir haciéndose hueco en una medular que compartirá con dos de sus excompañeros del filial la pasada campaña: Cristian Salvador y Nacho Méndez. "Me llevo muy bien con los dos. Ellos ya dieron el salto y ahora toca aprovechar y seguir esos pasos. José Alberto ya me ha dicho que me lo tome como un premio. Quiero disfrutar", concluye Pedro.