Álex Alegría: "Mi primera opción es el Sporting, estoy muy a gusto"

Álex Alegría, que se encuentra cedido por el Betis, deslizó ayer sus intenciones de futuro. "Esto aquí muy feliz y contento, pero dependo del Betis", indicó el delantero antes de señalar que "mi primera opción es el Sporting". Alegría es consciente que tiene contrato con el cuadro andaluz, y que el Sporting no podrá ejecutar la cláusula de compra obligatoria al no producirse el ascenso a Primera. "Estoy muy a gusto, me gustaría quedarme en el Sporting, pero tendríamos que hablarlo", indicó. "En el Sporting me he vuelto a sentir futbolista, y he visto que estoy bien de la lesión, porque mucha gente tenía la duda de cómo me podía haber recuperado", añadió el atacante.