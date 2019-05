La cuenta pendiente de José Alberto para su futuro en el Sporting

Aunque intentó evitar hablar de futuro y desvelar si el club le ha comunicado su continuidad, a José Alberto sí que se le escapó comentar que su cuenta pendiente es los partidos en casa y que será uno de los objetivos a cambiar la próxima temporada. El técnico evitó hablar de la planificación para la próxima temporada, pero sí que reconoció que le beneficiaría comenzar desde cero, sin coger un equipo con la temporada empezada.

Mensaje desde el club para seguir. "No puedo pensar en esas cosas. Estoy tranquilo, desde el club siempre me han admitido seguridad y confianza. Sé la profesión que he elegido, no puedo pensar si el año que viene estaré aquí o allí. Solo pienso en trabajar, es lo único que existe en mi diccionario. Aprender de los errores, y también sacar lectura de cosas positivas".

Planificar próxima temporada. "Siempre se hace. Un directo deportivo está siempre con esa situación, y un entrenador de la casa como yo siempre está pendiente de esa situación".

¿Comenzar desde cero? "Sentaríamos unas bases de trabajo desde el primer. Hemos intentando plantar nuestras ideas con la temporada avanzada, pero es más difícil. Empezar una temporada desde cero no tiene nada que ver, tienes más semanas para implar un estilo y seguir desarrollándola".

¿Le han comunicado que va a continuar? "Da igual lo que me haya dicho. Estoy aquí para trabajar, a disposición del club, y para acatar las decisiones que tomen".

¿De qué errores ha aprendido? "Los postpartidos para mí no son fáciles. Es difícil explicar muchas situaciones. Me quedo con muchas más cosas positivas que negativas. Pero no hemos conseguido que El Molinón fuese un fortín, es nuestro debe, y es algo que tiene que cambiar desde el primer día".

Planificación. "No pienso en la próxima temporada, pienso en intentar acabar bien estos dos partidos. Intentar ganarlos, recuperar buenas sensaciones, y quedar lo más arriba posible. No voy hablar de planificación ni de jugadores".