Mareo presume de su futuro

En un final triste de temporada, la sonrisa la pusieron ayer Nacho Méndez y Dani Martín. El centrocampista y el portero del Sporting fueron seleccionados entre los mejores canteranos del país en los premios del Fútbol Draft. El meta estuvo en el once de oro, y el centrocampista en el de plata. "Es un premio al trabajo", coincidieron en señalar ambos ayer en Mareo. Los protagonistas se fotografiaron juntos antes del entrenamiento, en una imagen que sirve a Mareo para poder presumir con dos sus perlas más prometedoras para el futuro, y que en el caso del luanquín ya es el presente de la entidad, al ser uno de los que más minutos ha tenido este curso.

"Es un reconocimiento al trabajo, y a la oportunidad de disfrutar de minutos que me ha dado el entrenador. Es bonito que se acuerden de uno gente que está metida en el fútbol", comentó Nacho Méndez, en referencia a las personas que le eligieron, donde se encontraban seleccionadores de las categorías inferiores, así como Vicente Miera, exentrenador del Sporting y también del combinado nacional. "No me esperaba estar tan arriba, eché de menos a Manu García, que jugó conmigo en el Sporting. Hay muchísima gente de nivel, es un premio y bonito que nos escojan, pero es una anécdota", indicó el centrocampista luanquín.

Nacho Méndez, que ya fue citado con la selección sub-19, valoró la posibilidad de que acompañe a Dani Martín en la sub-21. "Es un sueño que veo lejano porque el nivel es altísimo. No sé si llegará, pero seguiré trabajando para intentar ganármelo". Dani Martín, por su parte, prefirió centrarse en su papel en el Sporting, donde ha asumido la titularidad tras la lesión de Mariño. "Es una alegría muy grande, pero que no desvía mi objetivo, que es hacerlo bien en el próximo partido", comentó. "Un portero se va haciendo con los años. Tengo mucho margen de mejora y tengo que seguir trabajando", añadió.