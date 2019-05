José Alberto: "Peleamos contra todos los elementos"

Análisis partido.

Regusto amargo porque no conseguimos lo que queríamos, que era ganar. Hemos tenido el control del partido en todo el momento y hay una jugada que marca el partido, que es el penalti

Imagen del Sporting.

El equipo lo intentó hasta el final. Si hay un titular pare este partido puede ser el de peleamos contra todos los elementos. Un penalti riguroso y seis amarillas que, quitando la de Molinero, son discutibles y luego el mejor gol del campeonato.

¿Alivio porque se termina?

Los partidos están para sacar conclusiones. Queríamos ver a Pedro, ese medio campo con Nacho y Cristian. Han tenido buena actuación. Si jugamos directo, nos falta fútbol, y si tenemos el balón nos falta chispa y desequilibrio.

¿Qué le pareció el árbitro?

Cada uno que haga el análisis que quiera. No me gusta hablar de los árbitros. Nunca he levantado la voz, ni lo haré, pero tantas amarillas en un partido que parecía de pretemporada me parecieron innecesarias.

Actuación de Pedro Díaz.

No era fácil este partido. Para nadie y menos para él. Ha demostrado su fuerza y su fortaleza física. Le ha faltado tener un poco más de ritmo, el ritmo de la categoría. Muy contento por el partido que ha hecho.

¿La expulsión evitó ver a Gragera?

Gragera seguirá con nosotros hasta el final, para coger ritmo y con posibilidades de poder participar. Es un jugador con un futuro increíble y hay que ir poco a poco integrándolo.

¿Qué opinión tiene sobre la conveniencia de renovar a Canella?

Es una cosa del club y de él. Habrá que sentarse y hablar. Es un jugador importante, ha sido importante para la historia, lo ha dado todo y ha crecido en este club.