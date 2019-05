José Alberto: "Estoy tranquilo con mi continuidad, el club me transmite confianza"

José Alberto mide su discurso. El técnico intenta transmitir que la motivación pasa por salvar el honor y acabar bien la temporada. Pero inevitablemente la mirada del sportinguismo va hacia el futuro. Cuestionado sobre su continuidad, el entrenador rojiblanco evitó confirmar si desde el club ya le habían asegurado que se sentaría la próxima temporada en el banquillo. Aún así, sí que por momentos dejó entrever que ya trabaja para asumir el reto de la próxima temporada, consciente de las cosas que hay que cambiar para cumplir el objetivo. "Me quedo con muchas más cosas positivas que negativas. Pero no hemos conseguido que El Molinón fuese un fortín, es nuestro debe, y es algo que tiene que cambiar desde el primer día", comento el técnico.

"Estoy tranquilo, desde el club siempre me han transmitido seguridad y confianza. Sé la profesión que he elegido, no puedo pensar si el año que viene estaré aquí o allí. Sólo pienso en trabajar, es lo único que existe en mi diccionario", destacó ayer José Alberto en Mareo en referencia a si le había llegado ese mensaje de respaldo desde la planta noble. Sobre si ya trabaja en el diseño de la próxima temporada, José Alberto admitió que a estas alturas "es algo que siempre se hace. Un director deportivo está siempre con esa situación, y un entrenador de la casa como yo siempre está pendiente de esa situación".

José Alberto también se refirió al ambiente que se pueda encontrar hoy el equipo en el partido ante el Albacete, después de quedarse sin opciones de pelear por el ascenso. "Es lógico que la afición tenga desilusión, pero al final quiere ver a su equipo. Espero que vean un buen partido y se vayan con un buen sabor de boca de vacaciones", comentó el preparador rojiblanco, que también explicó que se siente respaldado: "Estoy muy agradecido a la gente, lo que me transmiten cuando me ven es ilusión y agradecimiento, porque soy una persona que lo deja todo".

El Sporting jugará hoy su penúltimo partido de la temporada, y lo hará frente a un rival que pelea por ascender a Primera. "Es uno de los equipos que más pegada tiene, eso marca la diferencia, porque no necesita tener tanto dominio", apuntó José Alberto sobre el conjunto manchego.

Álex Alegría será baja por lesión, aunque ayer José Alberto aún daba cierto margen de duda a su presencia. El técnico probó con un trivote para el centro del campo durante el entrenamiento. "Se puede ver perfectamente, es una opción", señaló sobre el cambio de sistema. "De cara al año que viene estos dos partidos nos vienen bien", añadió.