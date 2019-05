Canella: "Mi renovación depende de las dos partes, ya veremos qué pasa"

Un golpe en el ojo hizo que André Geraldes tuviese que retirarse al poco de comenzar el partido. En su lugar entró Roberto Canella, que aunque no fue titular como se preveía, sí que jugó prácticamente todo el partido. El capitán rojiblanco, que acaba contrato el próximo mes, reconoce que pudo vivir su penúltimo o último partido con el Sporting, dependiendo de si tiene minutos ante el Cádiz en dos semanas. "Puede ser que haya sido mi penúltimo partido con el Sporting, no lo sé, lo doy todo y disfruto al máximo por si acaso", comentó el lateral.

Cuestionado precisamente sobre su renovación, Canella no despejó la incógnita. "Mi renovación depende de los dos partes", comentó. Y a renglón seguido, sobre si por su parte existirá una respuesta positiva, el lateral tampoco lo dejó claro: "Ya veremos qué pasa".

El Molinón, pese a ser un partido si nada en juego, no se mostró excesivamente duro con los jugadores. "Esperábamos lo que pasó", señaló Canella sobre si contaban un ambiente más desagradable. "La gente no está contenta con el equipo, lo puede decir, y nosotros lo que tenemos que hacer es jugar y dedicarnos a lo nuestro", añadió.

En la segunda mitad el Sporting reclamó un penalti tras un choque de Canella con un jugador rival. "Me han tocado un poco, pero no fue para tanto", reconoció Canella. "Me han dicho que el penalti de Peybernes fue. El pero que le pongo al árbitro son las tarjetas, que alguna no debería haber sido", añadió.