Dani Martín: "¿El año que viene? No sé qué pasará, todos queremos jugar"

"No depende solo de mí. Depende de muchas cosas. Ese tema no es para mí, es para el entrenador o el director deportivo". Dani Martín se mantiene al margen cuando se le pregunta si considera que la próxima temporada debe ser ya la de su consolidación como titular. El guardameta del Sporting despeja cualquier cuestión que rodee la posibilidad de que el club aborde un traspaso este verano en la portería (Mariño o él mismo). "¿El año que viene? Eso queda muy lejano todavía, no sé qué pasará. Sé que tengo que seguir trabajando y dar lo mejor de mí", subraya el canterano, que se despidió ayer de sus compañeros para incorporarse a la sub-21, con la que disputará el Europeo.

"Es mi primer Europeo y estoy muy ilusionado y contento de estar en la convocatoria. Ahora a dar lo mejor de mí y salir de mi zona de confort. Hay mucha competencia. Estoy junto a grandísimos porteros y voy a competir por un puesto", promete Dani Martín, que extiende su presencia en el combinado nacional a algo más que un reto personal. "También voy a representar el trabajo que estamos haciendo en el Sporting", subraya.

Dani Martín asume la frustración de una temporada en la que el objetivo de luchar por el ascenso se apagó mucho antes de lo esperado. "Las circunstancias han sido así y no ha podido ser", comenta antes de analizar una campaña en la que ha aprovechado sus pocos minutos para reivindicarse a la sombra del mejor jugador del equipo esta campaña: Diego Mariño. "Ha sido un año bastante completo en lo personal. Empecé con una lesión grave para ser portero, como es la rotura de un dedo. He dado todo lo posible para ser mejor y la Copa del Rey me ha dado mucha confianza. Por la lesión de Diego me ha tocado jugar ahora los últimos partidos y, aunque la temporada no ha salido bien, en lo personal estoy contento", detalla.

El guardameta del Sporting aprovecha para explicar la acción del segundo gol ante el Albacete, en un golpeo desde sesenta metros de Acuña que le pilló adelantado. "La jugada fue muy rápida. Fue una pérdida en medio campo y tal y como estábamos jugando, sacando el balón desde atrás, tenía que estar ahí (adelantado). Él (Acuña) me vio y armó muy rápido la pierna. El balón iba con rosca, me cambia la trayectoria y al cambiar de perfil me desequilibro", señala. El gijonés, identificado con la filosofía de que los porteros participen también en la creación, se mira en el espejo de dos figuras en esta demarcación. "Hay muchos porteros que son como jugadores de campo. Te pones a ver goles que les meten a Neuer o Ter Stegen y se los han hecho así", concluye.