Djurdjevic: "Solo pienso en el Sporting y la próxima temporada quiero seguir aquí"

"Solo pienso en el Sporting. Tengo tres años más de contrato, me quiero quedar aquí y subir con este equipo a Primera División". Uros Djurdjevic es contundente. El serbio remarcó esta mañana en Mareo su intención de continuar como rojiblanco a pesar de que no se ha conseguido el objetivo del ascenso. Lo hace incluso situándose en el escenario de que lleguen ofertas para cambiar de aires. El delantero reconoce que "es posible" que su agente ya haya recibido alguna propuesta, pero remarca que, por su parte, la intención es que "no voy a cambiar de equipo. Sería el cuarto en tres años y eso es mucho para un futbolista", comenta sobre sus últimos destinos.

"A mí me gusta todo aquí. La gente, el club, todo. El próximo año podemos hacer mucho más y subir a Primera", subraya Uros Djrudjevic, cada vez más suelto en castellano. "Quiero a la afición y quiero a la gente", añade para dar más fuerza al mensaje de volver a liderar el ataque del Sporting la temporada que viene. "No hemos hablado del proyecto del año que viene todavía. Hay mucha gente que acaba contrato y se va, pero la gente merece que juguemos en Primera. Este club no es de Segunda. Es de Primera. Por eso quiero subir con el Sporting", reitera.

"He jugado bien, pero lo individual no importa cuando el equipo no ha estado bien", dice Djurdjevic sobre su rendimiento. "El equipo necesita el primer sitio en la clasificación y no jugar la promoción significa que no ha sido una buena temporada", amplía sin ocultar su ambición de aprovechar la última jornada para engordar su lista de tantos. "Llevo once goles y quiero muchos más, aunque ahora no sea lo más importante. Somos profesionales y daremos el cien por cien en la última jornada. Luego ya pensaremos en descansar", detalla.

Djurdjevic también habla sobre la presencia de su hermano en el filial rojiblanco, conjunto en el que estuvo ejercitándose durante los últimos días tras militar en la tercera divisió serbia, aprovechando que estaba de visita. "Le pidió permiso a Manuel (Manolo Sánchez Murias) para entrenarse con ellos durante dos semanas", detalla. Tira de sonrisa cuando se le pregunta si le gustaría compartir vestuario con su hermano pequeño. "No, no", comenta con cierta picardía. Su hermano presenció incluso el último entrenamiento de la semana. Las llamadas internacionales no privarán al Sporting de disponer de Uros en esta última jornada, algo que no sucederá con Lod y Dani Martín, sin embargo, Djurdjevic muestra su deseo de poder tener la oportunidad de asomarse en la selección Serbia. "Hay muy buenos jugadores como Mitrovic o Jovic, pero eso espero", marca como otro de sus retos a medio plazo junto al de volver a Primera con el Sporting.