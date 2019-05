En plena resaca poselectoral, tras haber tenido además que pasar por las urnas por dos veces en poco más de un mes, al Real Sporting SAD (más 'sad' que nunca -triste, en inglés-), le llega su particular jornada de reflexión, merced al partido que no habrá de disputar este próximo fin de semana ante el descalificado Reus.

Serán tres puntos regalados en una victoria del todo virtual, pero que sin embargo contarán como si fuese real de cara a las estadísticas, sirviendo así para cortar la penosa racha de resultados que el equipo de José Alberto venía acumulando en los últimos seis partidos, con tres derrotas y tres empates.

Una trayectoria en caída libre y sin red, que como no podía ser de otro modo, sirvió para dejar a la entidad con el quinto mayor presupuesto de la categoría, fuera de la pelea por el ascenso y firmando de paso con ello, un nuevo fracaso que añadir a la hoja de servicios del actual Consejo, con su Presidente y máximo responsable a la cabeza.

Buen momento por tanto el de esta jornada donde los sportinguistas mirarán con envidia lo que pueda suceder en otros estadios, para reflexionar con serenidad, pero al tiempo con suma severidad, sobre las causas que han llevado a este club, otrora famoso y de brillante historial, tal y como reza su himno, a convertirse en un equipo vulgar que deambula por la Segunda División con más pena que gloria, sin alcanzar siquiera la categoría de 'equipo ascensor'.

Claro que habrá quienes afirmen sin faltarles ni un ápice de razón, que aquellos en realidad a quienes corresponde reflexionar, y mucho, son a los que están al frente de la nave rojiblanca. Porque lamentablemente y a pesar del deseo compartido por miles de aficionados sportinguistas, aquí no hay opción a elecciones de ningún tipo, que pudieran conllevar un voto de castigo hacia aquellos que llevan décadas demostrando su incapacidad para liderar y consolidar un proyecto de futuro con garantías de éxito.

Porque incluso en los logros que pretendieran arrogarse como propios de su gestión, no es necesario volver a recordar a esta alturas del partido, que buena parte de ellos tuvieron que ver con factores externos, que precisamente limitaron su capacidad de intervención a la hora de poder tomar decisiones económicas o deportivas. ¿Cuál habría sido así el destino al que se hubiera visto abocado nuestro más que centenario club, sin el milagroso ascenso del 'Sporting de los guajes', sin su aún más asombrosa permanencia, y sin el dinero que todo ello supuso para unas arcas acostumbradas a las telerañas?

Que nadie tira o debería tirar piedras contra su tejado es tan cierto como que en el Sporting, cuesta Dios y ayuda, creer que se pueden hacer las cosas tan mal ni aun haciéndolo aposta. Van cambiando una y otra vez los nombres de los entrenadores y de los directores deportivos, para que todo siga sin embargo prácticamente igual; o peor, como es el caso de las dos últimas temporadas.

Ahora, tras estos dos proyectos acabados en fiasco, basados ambos en una a todas luces desproporcionada política de fichajes y cesiones, en clara contraposición a la idiosincrasia de un club tradicionalmente de cantera, parece que se quiere poner coto y mesura a las posibles nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada, intentando promocionar en la mayor medida posible el 'producto' de la casa. ¿Será que ya se ha producido en la planta noble de Mareo la reflexión que aquí se pide, con el consiguiente reconocimiento de los graves errores cometidos, aunque no haya existido acto de contrición público?

Lógico no obstante que el aficionado de a pie, cansado de sentirse engañado en tantas y tantas ocasiones, desconfíe de estos nuevos cantos de sirena, que por otra parte, tampoco es que sean tan novedosos como fugaz cortina de humo con la que frenar de mano las críticas, tras un soberano batacazo como el de esta temporada.

Y por otro lado, la pregunta, aunque políticamente incorrecta, no deja de estar en la mente de muchos de esos mismos seguidores: ¿es a día de hoy Mareo una cantera eficiente en cuando a su funcionamiento, en grado de que de ella puedan volver a surgir de manera más o menos continuada, valores que nadie ni nunca pudieran olvidar, por aquello de echar mano de nuevo de nuestro himno?

La respuesta es que a la vista de los canteranos que van debutando en las categorías inferiores de la selección española, mimbres, haberlos los hay. Otra cosa muy distinta es que después se esté consiguiendo gestionar de forma adecuada ese talento y sobre todo también, se pongan todos los medios posibles y hasta imposibles, por retenerlo.

Rara vez comenzar la casa por el tejado ha sido la mejor solución para construir algo que pretenda ser sólido y duradero en el tiempo. En ese sentido, el Sporting no es que debiera reinventarse, sino que simplemente habría de regresar a sus orígenes. Por más que nos digan que el fútbol moderno nada tiene que ver con el que vivimos los que tuvimos la enorme fortuna disfrutar del mejor Sporting de la historia, saber rodearse de gente capaz, del primer al último empleado, sigue siendo igualmente válido en este siglo que en el anterior. De la misma manera que la optimización de todos los recursos, humanos y materiales.

En Mareo deben por ello trabajar los mejores profesionales, con los mejores recursos posibles a su disposición, y después ya, que cada cual asuma y responda por su rendimiento en el desempeño de sus funciones. Los funcionarios son para la empresa pública, no para una SAD.

Luego, qué duda cabe de que en esto del fútbol, muchas veces todo depende de aquello que se dice de si la pelota quiere entrar o no. Pero esto, que puede servir como justificación puntual, lo que no puede nunca es ser la excusa perpetua con la que tapar la incompetencia mantenida en el tiempo.

Ese mismo tiempo que corre de forma frenética en nuestra contra, alejándonos cada vez más de equipos asentandos ya en Primera, y que no hace tanto nos atrevíamos a mirar por encima del hombro. No hace falta dar nombres, pues están en la mente de todos. Solo desde la humildad de reconocer lo que somos en el presente, con el estímulo de lo que fuimos en el pasado y con el esfuerzo y la unión sin fisuras de todos los sportinguistas, podremos alcanzar el futuro que esta afición se merece.