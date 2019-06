Christian Joel: "Estoy preparado; debutar es un sueño"

"Estoy preparado para cuando el míster decida. Llevo todo el año trabajando para tener esta oportunidad". Christian Joel debutará este sábado como jugador del Sporting. El "Cubano" será el portero titular ante las bajas de Mariño, por lesión, y de Dani Martín, convocado con la selección sub-21. "Es un sueño para cualquier canterano. Estar en tu casa, con tu afición, en el primer partido de tu carrera profesional. Es una ilusión", sostiene. Espera con cierta inquietud. "Todos pasamos nervios", advierte, antes de definirse: "Soy un portero ágil bajo palos. Me siento libre por arriba, en los balones áereos. Me gusta transmitir seguridad", concluye.

"Me gustaría mucho ir con mi selección", dice Christian Joel, nacido en La Habana. Se refiere a Cuba pero en puede incluso ser seleccionado por Francia, ya que también dispone de pasaporte galo debido a que su madre es francesa. "No tengo ninguna noticia. Sólo he visto cosas por redes sociales", dice ante un posible seguimiento del combinado cubano sobre su evolución. "Mis padres están muy contentos. Siempre han estado a mi lado", comenta sobre el apoyo que ha encontrado en su familia para crecer en el Sporting y verse a las puertas de vivir su estreno en el primer equipo del conjunto gijonés. El "Cubano" también habla del apoyo de compañeros como Diego Mariño y Dani Martín y destaca la labor de Jorge Sariego, entrenador de porteros. "Llevo muchos años con Jorge y que haya buenos porteros es porque es un área que se está trabajando bien. Ahora se está recogiendo la recompensa", detalla. El guardameta del Sporting, seguidor de Joe Hart, mira un poco más allá del partido ante el Cádiz: "Mi gran sueño es jugar en Primera División con el Sporting y que yo sea el portero":