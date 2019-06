Nacho Méndez: "A Joaquín también le pitaron e hizo historia"

"Cuando el objetivo no se cumple, la gente se queda con lo malo. En lo personal me quedo con lo contrario. El paso que he dado es enorme. Es mi primer año, he sumado 35 partidos, veintipico de titular. Son números que no son normales para mi edad". Nacho Méndez se queda con lo bueno de una temporada en la que continuidad en el centro del campo ha sido una de las mejores noticias dentro del fracaso del equipo en su objetivo por conseguir el ascenso. En todo caso, el luanquín no se libró de recibir silbidos durante el último partido en casa. "Acepto los pitos hacia mí. Los entiendo porque cuando sucede es porque la exigencia es grande y quieren ver más de ese futbolista. No me afecta. A Joaquín, que ha jugado tropecientos partidos y ha sido uno de los mejores futbolistas de la historia del club junto a Quini, lo pitaron en su momento. Muchos son los casos. Hay que aceptarlo, la situación es la que es. No tengo ningún problema. Tengo personalidad suficiente para sobrellevarlo", sentencia. Por último, no oculta su ilusión por la posibilidad de que el Sporting fiche a Javi Fuego. "A todos nos haría ilusión tenerlo aquí. Depende del club, pero si fuera por mí sería bienvenido", concluye.