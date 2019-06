Babin hace un guiño a poder continuar en el Sporting

"Es un placer recibir este trofeo. Estoy contento por mi temporada a nivel individual. Doy las gracias a quienes me hayan votado. Espero repetir el año que viene". Esa última frase utilizada por Babin al recibir el trofeo al jugador "Cinco estrellas" de la temporada, que destaca al mejor futbolista del Sporting a lo largo de todo el año, se ha convertido en un guiño del futbolista en un momento en el que su continuidad parece complicada. El futbolista acaba contrato y la negociación abierta con el club para su continuidad lleva semanas sin registrar avances. El central rojiblanco, además, es pretendido por Rayo Vallecano y Huesca, recién descendidos a la división de plata. Este sábado, ante el Cádiz, podría vivir su último encuentro como jugador del Sporting.

"La última jornada se afronta con ganas e ilusión. Sabemos que no hemos cumplido el objetivo y queremos acabar bien ante nuestra afición y regalarles la última victoria de la temporada", subrayó esta mañana Babin, en declaraciones realizadas al propio Sporting, ya que no se permitió que el jugador hiciera declaraciones para el resto de medios de comunicación. "Esta temporada ha sido un querer y no poder. Estamos tristes por no haber cumplido el objetivo. Hay que seguir hacia delante, ganar el último partido y pensar en el año que viene", comentó. Por último, también habló de su incorporación a la selección de Martinica para disputar la Copa de Oro nada más que concluya el duelo ante el Cádiz.

"El futbolista quiere jugar siempre y para mí es un orgullo y un honor defender los colores de Martinica. Espero hacerlo bien en este torneo", concluyó.