Gragera: "Saldremos a ganar al Cádiz, no vamos a especular"

"Estoy muy cómodo. Son un gran grupo". José Gragera destaca la acogida que ha tenido en el Sporting en una semana que puede convertirse en la más especial de su incipiente carrera. El gijonés tiene muchas papeletas de debutar el sábado ante el Cádiz. "No pienso mucho en tener minutos. Pienso en trabajar día a día. Si llega la oportunidad, la aprovecharemos. José Alberto es un gran entrenador y confía mucho en la cantera. Intento llevarlo lo mejor que puedo. Ser yo mismo y trabajar duro", subraya respecto a esta posibilidad. "Debutar es unn sueño, llevo yendo desde los tres años a El Molinón. Para mi familia y para mí el Sporting es lo más grande", destaca.

"Hay diferencia en cuanto a los entrenamientos. El balón va más rápido y tienes que estar más atento. Si no, te comen", dice Gragera sobre la comparativa de ejercitarse con el filial a hacerlo en el primer equipo. "Noto que José Alberto tiene confianza en mí. Pero no me ha dicho nada", repite de cara a poder ser una de las caras nuevas del equipo para la última jornada de Liga. "Me defino como un jugador de equipo. Me gusta ayudar, trabajar con el equipo. Estoy cómodo con la pelota", apunta sobre sus cualidades. "Me fijo mucho en Busquets o Parejo. Como referente sportinguista siempre he tenido a Sergio y antes también me fijaba mucho en Rivera", añade. Gragera, que dice tener en su padre "a mi gran referente", no oculta su deseo de poder alargar lo máximo posible su estancia en el primer equipo. "No sabemos nada de la próxima pretemporada, pero claro que me gustaría hacerla en el primer equipo, como a cualquier canterano", comenta.

Jose Gragera viene de completar un gran final de temporada con el filial a pesar de que todavía es juvenil. Ahora busca poner la guinda a un año que podría ser redondo de tener minutos ante el Cádiz. "El año pasado ya fue muy bonito porque tuvimos la oportunidad de jugar la final de la Copa de Campeones. Este temporada también tuve el premio de ir a la selección española sub-19, junto a jugadores increíbles. Haber dado el paso de entrar en dinámica del primer equipo me está ayudando a madurar en todos los aspectos", destaca.

La última jornada contará con la particularidad de que Cádiz, rival del Sporting, pelea por un puesto en promoción junto al Deportivo y el Oviedo, eterno rival de los rojiblancos. Entre las combinaciones posibles, una victoria de los gaditanos en El Molinón anularía cualquier posibilidad de que el Oviedo dispute el play-off. "El Cádiz depende un poco de nosotros, pero nosotros vamos a salir a ganar el partido para regalarle a la afición el triunfo en la última jornada. Saldremos a ganar, no vamos a especular. El que haya hecho su temporada tiene que pensar en cómo la ha hecho y en no depender de nadie", sentencia Gragera. En ese sentido, explica que en el vestuario no se ha hablado nada sobre esa cuestión. "No comentamos nada. Lo que tenga que pasar, que pase. Nosotros tenemos que jugar nuestras cartas. Cada uno depende de sí mismo", concluye.