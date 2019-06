Molinero: "Pienso en ganar mi partido, lo demás me da igual"

"¿La promoción? Me da igual. Voy a pensar en lo que pasa en mi partido y lo demás, me da igual. Me centro en lo mío". Molinero es contundente cuando se le cuestiona sobre cómo cree que se dirimirá la sexta plaza en la clasificación, la última que da acceso a disputar la promoción de ascenso a Primera y por la que pelearán Deportivo de La Coruña, Cádiz y Oviedo. "Estamos con ganas de que llegue el partido, de intentar sacarlo adelante y de conseguir una victoria", sentencia el futbolista del Sporting en referencia al choque de mañana en El Molinón ante los gaditanos, a lo que añade la necesidad de "acabar bien la temporada en un año en el que no hemos conseguido el objetivo".

"Un partido se juega en Pamplona, donde Osasuna no ha perdido como local en todo el año, y el otro se juega en Riazor, donde el Dépor depende de sí mismo", detalla Molinero a modo de mostrar la complejidad del escenario de una última jornada en la que el Oviedo parte como el equipo con menos probabilidad de alcanzar la codiciada sexta plaza. Una situación en la que la plantilla del Sporting evita distraerse en exceso después de que, en los últimos días, canteranos como Nacho Méndez o José Gragera hicieran hincapié en que no iban a actuar ante el Cádiz como juez de nada ni a especular con el resultado. "Puede que la semana se nos está haciendo un poco larga, pero estamos deseando que llegue el partido, irnos de vacaciones y que el año que viene sea todo diferente", afirma Molinero antes de hacer análisis y autocrítica sobre el fracaso rojiblanco en su intento de lograr el regreso a Primera División.

"Somos conscientes de que no hemos conseguido el objetivo que tiene marcado el club y tendrá marcado siempre por la exigencia que hay.

Hay que ser conscientes de dónde estamos. Lo tenemos que saber desde el primer momento en que pisamos Gijón. Hay una historia y una masa social y aquí hay que estar entre los seis primeros. Y si fuera entre los dos primeros, mejor. No hay otra, no hay más", afirma Molinero, en un mensaje de autoexigencia que llega después de una campaña en la que varias de las catorce incorporaciones realizadas el pasado verano no han rendido al nivel esperado. No ha sido el caso del toledano, que ha sido casi un fijo en las alineaciones, llegando incluso a formar como lateral izquierdo, a pierna cambiada.

Molinero asume la presión que rodea al Sporting como algo natural e invita a dar la cara y asumir el fracaso para tratar de que la experiencia sirva de aprendizaje y se pueda hacer cuenta nueva la próxima campaña. "Este club es así. Es un club grande. Hay que saber llevar esa presión y el que no esté preparado no podrá estar aquí. Cuando vienes a un sitio así vienes con la exigencia de pelear por el ascenso. Hemos fallado, no hay que escondernos. Hay que dar la cara y reconocerlo. La temporada no ha sido buena y hemos fallado en ese aspecto. Hay que acabar bien. Sobre todo porque el año que viene habrá la misma exigencia", subraya.

A la hora de tratar de buscar las causas que han llevado a que el Sporitng termine la campaña en mitad de la tabla después de no haber estado en puestos de promoción desde el mes de septiembre, allá por la cuarta jornada, el defensa del Sporting lanza alguna de las claves que, a su juicio, han pesado en el equipo. "Cuando las cosas no te dan para estar ahí es porque no has estado todo lo bien que deberías estar. Hemos sido irregulares, un poco montaña rusa. Si no te da para llegar al objetivo es porque no lo has hecho bien. Hay que ser regular, ser un equipo que esté ahí continuamente. Hay que mejorar eso", detalla. Molinero incluye una causa más, la que precisamente invita a atajar mañana ante el Cádiz. "Hubo un momento en el que lo hemos tenido cerca, pero si no estamos ahí es porque no nos lo merecemos. No analizo partidos concretos, analizo todo el año. En casa tenemos que ser más fuertes por el escenario que tenemos, con veinte mil apretando. De El Molinón se tienen que escapar pocos puntos", concluye con el duelo ante los gaditanos, en el municipal gijonés, a la vuelta de la esquina.