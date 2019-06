"En Riazor jugarán los que quieren estar"

El entrenador del Córdoba y exjugador del Sporting, Rafa Navarro, cargó ayer contra parte de su plantilla antes del encuentro en Riazor ante el Deportivo. Los andaluces están matemáticamente descendidos y su encuentro en Galicia es clave para los intereses del Oviedo. Si los cordobeses no ganan al Dépor las opciones azules de play-off se esfumarán. El Oviedo espera el favor de un club alterado en lo social y con un entrenador que ha dudado abiertamente de la profesionalidad de algunos de sus futbolistas. Navarro reveló que hay algunos jugadores que están oficialmente "lesionados", si bien "según los partes médicos" tienen dolencias que no les impedirían actuar en el último partido de Liga.

Rafa Navarro descartó por lesión a De las Cuevas, exjugador del Sporting, Quintanilla, Lavín y Jaime Romero, además de Aguado, Quezada, Carrillo y Blati, todos ellos desvinculados ya del club. "En la convocatoria están los que quieren estar. Hay jugadores que están lesionados, con parte médico, pero otros que a mí no me consta lesión", dijo. De esa casi decena de futbolistas salvó a alguno, como "Álex Quintanilla o De las Cuevas, que sé que no pueden y les gustaría estar ahí".

Sin citar a ningún jugador en concreto, Navarro se quejó de la actitud de una parte importante del grupo: "Hay catorce o quince jugadores por los que lo daría todo, pero hay otros que han dejado bastante que desear. Eso va en la conciencia de cada uno". Sobre el encuentro de mañana en Riazor, el entrenador aseguró que quiere "terminar con dignidad y del mejor modo posible". Añadió que "cuando las cosas van mal, van mal para todo el mundo y hay que ser hombres".

El Córdoba pugna con el Nàstic de Tarragona por evitar la última posición de la clasificación en el cierre de la Liga, un objetivo que para Navarro no resulta un gran estímulo pese a que "personalmente" le gustaría "terminar lo más arriba posible", a pesar de que llevan "ya mucho tiempo descendidos. Si hubiésemos hecho medianamente bien las cosas desde el principio nos habríamos salvado, pero nos faltaron muchísimas cosas", se lamentaba el entrenador de los cordobeses.

50.000 euros en juego para el Córdoba. El club andaluz, que lleva varias semanas matemáticamente descendido a Segunda División B, únicamente se juega mañana en Riazor lo correspondiente a los derechos que le corresponden por la televisión. Sin contar al expulsado Reus, el Córdoba va último, aunque podría pasar esta jornada al Nàstic si consigue ganar en Riazor. Los tarraconenses juegan ante el Lugo en el Anxo Carro. Si el Córdoba gana un puesto ingresará 50.000 euros más en derechos de televisión para la temporada que viene.