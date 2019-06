José Alberto: "A la afición le diría que confíe, quiero hacer un buen proyecto"

"El tramo final de la temporada ha sido muy duro. Desde Tarragona hemos intentado engancharnos a la zona de arriba". El final de temporada fue aprovechado por José Alberto para hacer balance y empezar a mirar hacia un futuro que el técnico quiere que tenga poco que ver con lo actual, especialmente en cuanto a estilo. "Diría a la afición que cofíen. Quiero hacer un buen proyecto. Es difícil hacer análisis ahora. Hemos tenido que tomar decisiones buscando resultados. No me gusta jugar sólo sobre el delantero, o en segundas acciones. A mí me gusta el fútbol que vimos en Granada. Cogimos un equipo que en noviembre estaba a dos puntos del descenso y en pocas semanas quitamos ese fantasma del bajar. Estoy ilusionado con hacer un buen proyecto", subrayó.

"El equipo ha hecho un buen partido. En el inicio hemos visto algo similar a lo que me gusta. Nos faltó llegada y desequilibrio, pero en líneas generales estoy contento", señaló José Alberto sobre la victoria lograda por el Sporting ante un Cádiz que apenas dio sensación de peligro ni de que tenía opciones de lograr la sexta plaza. "A los tres los he visto en el nivel que tienen", comentó el técnico sobre Christian Joel, Pelayo Morilla y Gragera, dos de ellos debutantes. "Christian ha estado tranquilo y seguro, en su línea. Gragera ha tenido mucho desparpajo, atreviéndose a iniciar el juego. Morilla tuvo movilidad y desequilibrio. Estoy contento", afirmó.

José Alberto quiso tapar la cantada despedida de Canella antes de que fuera anunciada por el propio futbolista. "Se ha retirado por unas molestias. Tenía una pequeña sobrecarga. Eso se ha aprovechado para que el público lo ovacionase", comentó en un primer momento. "Es uno de los futbolsitas con más partidos en la historia. Le he visto crecer y me emociona verlo a él despedirse y ver el campo así", añadió poco después, añadiendo evidencias a las muchas ya vistas sobre el verde en cuanto a la marcha del de Pola de Laviana.

José Alberto aprovechó entonces para hacer autocrítica, especialmente respecto a un factor que consideró determinante a la hora de no haber podido lograr, al menos, una plaza para disputar la promoción de ascenso a Primera. "En mi estancia hemos sido un equipo irregular y muy poco fuerte en El Molinón. Aquí no se puede escapar ni un solo punto. Tiene que notarse desde el primer día. Lo hemos visto con Osasuna, y por eso estuvo arriba durante toda la temporada. Fuera, hemos competido, pero no así en casa", concluyó el entrenador del Sporting antes de iniciar las vacaciones, fechadas hasta el 8 de julio.