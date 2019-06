Babin seguirá tres años más

"Al 99% seguiré jugando en el Sporting las próximas tres temporadas. A falta de firma estoy contento por esta noticia y muy ilusionado de seguir formando parte de esta familia". Babin, justo nada más despedirse Canella, trasladó a los medios de comunicación la noticia de su renovación. El central de Martinica, que acababa contrato el 30 de junio, seguirá tres años más en el Sporting

"Hubo un tiempo de dudas en las negociaciones, porque estuvo muy parado el tema mucho tiempo. Pero al final se ha cumplido lo que dije en enero, de que si las dos partes quieren se puede llegar a buen puerto", reflexionó el defensa rojiblanco. "Espero cumplir en un tiempo próximo el objetivo que no hemos logrado este año", añadió.

Desde un principio Babin mostró su esperanza en renovar con el Sporting, pero las últimas semanas trasladó mensajes más contradictorios, que parecían indicar que el central no continuaría en Gijón. "Tenía igual ofertas mejores, pero no de tres años como esta. Eso decantó la balanza a favor del Sporting. Tengo casi 33 años, y la confianza del presidente, Miguel Torrecilla y José Alberto. Me gusta el rol que tengo en el equipo y me gustaría seguir ayudando a los chavales que se han visto que tienen calidad", explicó el zaguero del conjunto rojiblanco.

Otro de los argumentos que le han hecho continuar es el proyecto de futuro que plantea el Sporting. Babin evitó desvelar sus conversaciones con el presidente, entrenador y el director deportivo, pero sí que deslizó que "el proyecto que se va hacer me ilusiona, y seguro que a la afición también".

Babin llegó en el verano de 2016 al Sporting de la mano de Nico Rodríguez, director deportivo por aquel entonces del Sporting. Al año siguiente, con el descenso a Segunda, Babin salió cedido al Maccabi Tel Aviv. El verano pasado regresó a Gijón y esta temporada ha sido el líder de la zaga rojiblanca. "Cuando llegué en el verano de 2016 al Sporting nunca pensé que podría estar seis años aquí", reflexionó ayer Babin tras el partido ante el Cádiz. "Pensaba más cuando llegué a Gijón que cumpliría los tres y volvería a Alcorcón, que es mi casa. Estoy muy contento e ilusionado de poder seguir en el Sporting", destacó el central rojiblanco.