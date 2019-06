"No quería irme sin el cariño de la gente"

"Todo parece indicar que ha sido mi despedida. Pero no es oficial". Roberto Canella vivió un partido especial, en el que se despidió de la afición. Y al término del partido explicó los motivos por los que no continuará. Uno de ellos, el principal, es que aún no ha recibido todavía ninguna oferta por parte del club, y el detalle no le ha gustado al capitán rojiblanco. "Me dijeron que iban a hablar conmigo, pero no ha hablado nadie. Llevo esperando varios meses, si quieren hablar lo haré, pero mi decisión se ha visto en el campo. "A mi representante le han dicho que hablarán tras acabar la temporada. Llevo muchos años aquí y deberían hablado conmigo antes", señaló el lateral "Un poco de delicadeza hubiera estado bien, y que me hubiesen dicho algo aunque solo fuese que estuviese tranquilo", subrayó.

"Tengo tomada la decisión, hay mucha gente que quiere que me quede, el entrenador o la gente del club, pero tengo unos principios que llevaré hasta el final", señaló para zanjar cualquier duda sobre su continuidad. Lo que sí reconoció Canella fue que vivió una jornada que no olvidará. "Llevo desde los 10 años en el Sporting, 21 años entre cantera y primer equipo en los que el Sporting me lo ha dado todo", comentó. "No quería marcharme de El Molinón sin sentir el cariño de la gente", añadió. Sobre su futuro indicó que "me atrae cualquier cosa, puedo seguir jugando mucho tiempo, porque me encuentro físicamente muy bien".