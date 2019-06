Victoria para la fría estadística

El Sporting con su victoria ante el Cádiz, en un desangelado El Molinón Enrique Castro 'Quini' como pocas veces se recordaba, pone fin a una temporada en la que por segundo año consecutivo, el proyecto diseñado desde el club bajo la batuta del director deportivo, ha fracasado en su intento de devolver al equipo a Primera.

Es ahora cuando en teoría toca analizar los errores cometidos (que no han sido pocos precisamente) e intentar aprender de ellos para que no vuelvan a cometerse en el futuro. Pero esto, tan sencillo en apariencia, en el caso del Real Sporting (Sociedad Anónima Deportiva para desgracia de los sportinguistas), parece poco menos como pedirle peras al olmo.

De este modo, antes de empezar el próximo curso, mal se empieza ya si se sigue mostrando confianza en quien en dos temporadas ha transformado a un club otrora con claro aroma a cantera, en una ONU donde solo al final, y ya cuando era tarde, se acordaron de que Mareo existía. Las informaciones que han trascendido sobre las posibles limitaciones a la hora de fichar a diestro y siniestro (de fichajes 'siniestros' hemos ido sobrados), en el próximo mercado de verano, no hacen sino ahondar aún más en la desconfianza que la afición sportinguista tiene hacia el autoproclamado como 'gestor de recursos humanos'.

Mucho se había hablado durante la semana sobre si el Sporting saldría de verdad a ganar ante el Cádiz, o si se dejaría contagiar por el deseo de aquellos que preferían no arriesgar con la posibilidad de hacerle un favor al 'eterno rival'. Lo cierto es que el equipo no tardó ni un cuarto de hora en tumbar cualquier tipo de especulación.

Cierto que la primera jugada del partido, con una dura entrada sobre Uros Djurdjevic, dejó bien a las claras quién era el equipo que se jugaba algo en el partido. Pero ni con esas el equipo gaditano, consiguió que los once jugadores sportinguistas que hoy saltaron al césped, se amilanasen lo más mínimo.

Un once donde debutó bajo los tres palos Christian Joel, transmitiendo durante todo el partido, muy buenas sensaciones de cara al futuro. Con la más que posible salida este verano de Mariño o de Dani Martín, el Sporting puede estar tranquilo con su portería.

El centro del campo fue también para los canteranos, con la dupla Nacho Méndez-Cristian Salvador, acompañada por Pedro Díaz. Los tres acreditaron lo que pocos sportinguistas ponen en duda: que son jugadores más que válidos para un proyecto que quiera volver a transpirar sportinguismo. Como debería de serlo también Pelayo Morilla, a quien más de una voz sitúa sin embargo lejos de la ribera del río Piles.

El gol de Nacho Méndez, antes de que se cumpliese el minuto 12, aprovechándose del rechace del portero visitante, tras un duro remate de Uros, dejó tocado a un Cádiz, que si ya de mano dio la sensación de no creer demasiado en sus posibilidades, al verse por debajo tan pronto en el marcador, se vino abajo aún más.

No obstante los gaditanos intentaron reponerse al contratiempo, quizás incluso imprevisto, asumiendo el control del balón, mientras el Sporting se dedicaba a ese estilo de juego que tan buenos resultados le dio con la llegada de José Alberto al banquillo, hasta que a algunos jugadores se les acabó la gasolina. O la fortuna. Que de todo hubo.

De hecho, a punto estuvo Nacho de lograr su primer doblete con la camiseta rojiblanca, pero su remate tras un centro de Molinero, en el minuto 24, se fue fuera por apenas un palmo.

En una tónica general de continuas imprecisiones por ambos bandos, con aproximaciones gaditanas sin mayor peligro, y con alguna que otra acción aislada por parte del Sporting, estaba por llegarse al descanso cuando todo el estadio se hizo eco del gol del Deportivo en Riazor. No pudo así irse el Cádiz a los vestuarios con peores sensaciones.

Apenas se había reanudado el segundo tiempo cuando llegó la noticia del segundo tanto de los gallegos y con él, prácticamente la sentencia sobre quién sería el último equipo en obtener billete para los playoffs.

En el minuto 51 llegó el primer cambio del Sporting, siendo Canella el sustituido, dejando su brazalete de capitán a Carmona y retirándose en medio de una gran ovación, que sonó a todas luces como despedida. En su lugar, entró otro canterano: Pablo Pérez.

Unos que se van y otros que llegan. Como fue el caso de José Gragera, quien diez minutos después, debutaba al igual que Joel con el primer equipo, siendo recibido entre aplausos. El centrocampista, que entró en lugar de Pedro Díaz, en el tiempo que dispuso, también ofreció pinceladas que invitan al optimismo.

En el minuto 67 se produjo el último cambio en los de José Alberto, con la sustitución de Pelayo Morilla por Cordero. Pero hacía tiempo ya que el partido transcurría sin pena ni gloria para dos equipos con la mente puesta ya en las vacaciones.

Fue el gol del Osasuna en Pamplona lo que hizo que el estadio despertase de su letargo; si bien el tanto de los navarros, apenas variaba la clasificación, sentenciada ya por la cómoda victoria del Dépor.

Con el Cádiz entregado, pero sin renunciar a lograr un honroso empate con el que engrosar su estadística particular, el Sporting aumentó las suyas en lo que a tarjetas se refiere, en un partido que por otro lado fue de absoluto guante blanco. Vieron así la amarilla Uros, Pablo y Cristian.

Victoria por la mínima en definitiva, que no sirve más que para sumar tres puntos a esas mismas estadísticas de la competición liguera, pero que ojalá hubiese llegado en partidos como el del Elche o el del Lugo. Eso sí: al menos nadie podrá recriminarle a este equipo que no salió a competir como su escudo le exige. Y eso vale más que cualquier estadística.

Y se acabó lo que se daba. A los sportinguistas no nos queda más que mirar de reojo y con envidia las próximas eliminatorias por el ascenso, ya a partir de esta próxima semana, con el Deportivo frente al Málaga y el Mallorca ante el Albacete. La próxima temporada más y sobre todo, esperemos que mejor. Mucho mejor.



Post Scriptum: a la hora de ofrecer posibles renovaciones, hay quienes al contrario de lo que ocurría en aquella famosa película, recurren a una oferta que saben que el implicado no podrá aceptar. Qué pena tanta mediocridad y falta de elegancia.