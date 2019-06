Djuka: "Necesitamos más experiencia"

El día después de acabar la temporada hubo un goteo continuo de visitas a Mareo de los jugadores de la plantilla rojiblanca. Babin, Carmona, Juan Rodríguez, Cordero, Cristian Salvador, Álex Pérez y Djurdjevic se pasaron por las oficinas del club para realizar los últimos trámites de la temporada, antes de coger vacaciones. "Quiero seguir aquí, me gusta este equipo, y quiero subir con el Sporting, porque esta afición se lo merece", comentó Djurdjevic, máximo goleador del equipo con once dianas, que explicó que no tiene dudas sobre su futuro: "He hablado con José Alberto y Miguel Torrecilla y les he dicho que quiero quedarme aquí".

Djurdjevic llegó el pasado verano con el peso de ser el fichaje más caro en la historia del Sporting, una circunstancia que le pasó factura, junto al hecho de adaptarse a otro país. "Me faltó adaptación en la primera parte de la temporada. La Segunda española es una categoría muy difícil, pero cogí ritmo y marqué once goles y uno en Copa, y estoy contento", señaló antes de añadir que "quería haber marcado más goles, pero 11 en el primer año es muy buena cifra".

El delantero está convencido de que el proyecto para la próxima temporada será bueno e ilusionará a la afición. Djuka se sumó a la idea que transmitió Babin el pasado sábado tras acabar el partido ante el Cádiz. "Es buena noticia la renovación porque es muy buen jugador y con experiencia. Necesitamos y nos viene bien más jugadores con experiencia, porque todos los equipos tienen a tres o cuatro así", dijo.

Aunque el atacante también alabó el papel de la cantera de Mareo para la próxima temporada. "Con gente como Nacho Méndez, Cristian Salvador o Pedro Díaz, junto a los que tienen experiencia, podemos hacer mucho más el próximo año", señaló. "Hay muy buena gente en la cantera, y se pudo ver con José Gragera con su debut con el primer equipo", subrayó.

Álex Pérez y Torrecilla. Pasada la una de la tarde Miguel Torrecilla abandonó las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo, poco después de que Álex Pérez entregase las llaves del vehículo oficial y se despidiese, ya que el central madrileño no ha llegado al mínimo de partidos que tenía para asegurarse una temporada más y el club ejecutará la cláusula que tiene para finalizar el próximo 30 de junio su contrato.

Hoy se espera que los jugadores sigan pasando por Mareo para acabar de recoger sus pertenencias y ultimar algunos trámites, como previo a la comparecencia de Miguel Torrecilla este miércoles en El Molinón para valorar la temporada.