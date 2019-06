Torrecilla: "Al Consejo de Administración del Sporting nunca le he visto dudar de mí"

Miguel Torrecilla hizo un análisis amplio esta mañana de la temporada del Sporting y analizó diferentes aspectos del futuro del club. El director deportivo del conjunto rojiblanco se ve respaldado por el Consejo y muestra su confianza en el técnico.

Nivel de confianza en José Alberto. "La confianza con José Alberto es máxima. Fui la persona que decide y que hace una llamada, y toca la persona del presidente, y decide que si hay una salida de Baraja habrá una proyección de entrenadores de la casa. Mi confianza es total y máxima, es el adecuado para la temporada que viene".

Confianza Consejo de Administración. "La misma confianza desde que me llamó cuando salí del Betis. He encontrado apoyo máximo en él y en el Consejo. Nunca le he visto dudar de mí y eso me ha da una energía mayor".

¿Qué estilo de juego quiere? "Quiero el estilo que vi durante año y medio en el filial, que ha hecho que José Alberto le fuese muy bien. José Alberto tiene vinculación hasta 2020, como yo, y vamos a pelear a muerte juntos por lo máximo".

-¿Ha sido un fracaso la temporada? "Quien lo intenta y se deja el alma no es un fracaso. Decepción la tenemos todos con el Sporting, pero si nos paramos en eso no se camina. Nuestro objetivo es seguir caminando. Vamos a seguir planificando para conseguir el objetivo. Lo dijo Molinero, estamos en el Sporting, y sabemos a lo que estamos expuestos, pero la ilusión, fuerza y energía nadie la tiene que bajar".