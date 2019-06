Candy, capitana del Sporting Femenino, se despide tras 15 años en el conjunto rojiblanco

Candy, capitana del Sporting Femenino, anunció ayer a través de sus redes sociales que pone fin a su etapa en el conjunto rojiblanco tras 15 temporadas. Esta es la carta de despedida de Candy:

"Es difícil decir adiós a la que ha sido tu casa durante 15 años. Es una de las decisiones más duras que he tenido que tomar, pero ha llegado el momento; momento en el que pesan más las obligaciones que las aficiones, y eso lleva a no poder dar el 100% como siempre he intentado. Tengo que dar las gracias a mi familia por el apoyo que me ha dado y el esfuerzo que siempre han hecho; muchos viajes de 180 kilómetros solo para poder ir a entrenar, dejando un poco apracadada su vida.

Gracias a los diferentes cuerpos técnicos que nos han acompañado, sobre todo a los entrenadores porque he aprendido cosas de cada uno. Gracias al servicio médico por cuidarnos siempre tan bien y buscar lo mejor para nosotras. Gracias a toda la gente que ha luchado por el femenino desde la sombra. Gracias a al gente que nos ha apoyado y que ha estado con nosotras, en las buenas y en las malas. Y sobre todo gracias a mis compañeras, muchas amigas, por hacer que cada día fuera especial.

Me voy con sueños cumplidos y sueños por cumplir, pero con la seguridad de haberlo dado todo por esta camiseta y este escudo en cada partido. Ha sido un placer y un auténtico orgullo. Puxa Sporting".