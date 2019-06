Candy, capitana del Femenino, pone fin a quince años en Mareo

Candy, capitana del Sporting Femenino, anunció ayer que pone fin a su etapa de 15 años en Mareo, primero con la Escuela de Fútbol de Mareo y después con el Sporting. "Es difícil decir adiós a la que ha sido tu casa durante 15 años. Es una de las decisiones más duras que he tenido que tomar, pero ha llegado el momento; momento en el que pesan más las obligaciones que las aficiones, y eso lleva a no poder dar el 100% como siempre he intentado", señaló Candy en su nota de despedida, en la que agradeció el apoyo de su familia para que pudiese jugar al fútbol: "Muchos viajes de 180 kilómetros solo para poder ir a entrenar, dejando un poco apracada su vida". Además indicó que "me voy con sueños cumplidos y sueños por cumplir, pero con la seguridad de haberlo dado todo por esta camiseta y este escudo en cada partido".