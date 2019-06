Canella no seguirá en el Sporting: el jugador se despedirá mañana en El Molinón

Roberto Canella se despedirá mañana en El Molinón del Sporting. El capitán rojiblanco pone fin así a 13 temporadas en el primer equipo tras no aceptar la oferta de renovación a la baja que le presentó el club nada más finalizar la temporada hace 12 días. Canella ofrecerá mañana por la tarde una rueda de prensa en El Molinón.

El lateral de Pola de Laviana debutó con el primer equipo del Sporting en la temporada 2006-2007 y salvo un paréntesis, en el curso 2014-2015 en el que estuvo cedido en el Deportivo, siempre jugó en el primer equipo rojiblanco.

El jugador ya se despidió del público de El Molinón en el partido del pasado 8 de junio ante el Cádiz, cuando fue sustituido al inicio de la segunda mitad y recibió una ovación por parte de la afición. Y al final del partido fue manteado por sus compañeros sobre el terreno de juego del estadio rojiblanco.

Después, ante la prensa, reconoció que había sido su último partido, y mostró su malestar con el club por no haberse puesto en contacto con él hasta ese momento. "A mi representante le han dicho que hablarán tras acabar la temporada. Llevo muchos años aquí y deberían hablado conmigo antes", comentó.

Miguel Torrecilla dijo la semana pasada que la propuesta se le trasladó una hora después de acabar el partido del Cádiz y que no se lo ofreció antes para no mermar su rendimiento: "Venía con un salario de haber sido un jugador habitual en Primera, va tener una reducción. Esperamos a final de temporada para que no le afectase a su rendimiento. Después del partido tenía la oferta".

Canella comunicó al club su decisión de no aceptar la propuesta y ahora probará fortuna lejos de Mareo, un lugar donde comenzó a jugar al fútbol hace dos décadas en la cantera rojiblanca.