Javi Fuego: "Espero hacer grandes cosas con el Sporting, el equipo de mi vida"

El Sporting ya tiene de vuelta a su hijo pródigo. Javi Fuego fue presentado esta mañana en Mareo como nuevo futbolista del Sporting, que ha pagado traspaso al Villarreal, entre 200 aficionados rojiblancos. El poleso firma por dos temporadas y regresa tras doce años al club en el que se formó y se estrenó como profesional. Lo hace "un poco nervioso, como cuando debuté" y con el deseo de aportar dentro y fuera del campo en el que define "un sueño deportivo". El primer refuerzo de la temporada tiene claro que "espero hacer grandes cosas en el equipo de mi vida".

Vuelta a casa.

"Estoy un poco nervioso, como cuando debutaba. Es fruto de las emociones. Agradezco a toda la directiva del Sporting por haber hecho este esfuerzo y agradecimiento máximo al Villarreal. Si no es por ellos, esta operación difícilmente se llevaría a cabo. Estoy ilusionado con volver a casa. Con una trayectoria de la que estoy orgulloso. A ver si puedo hacer grandes cosas con el equipo de mi vida, el de siempre".

Otra vez en Mareo.

"Siguen muchas cosas igual. He venido casi todos los veranos a entrenarme aquí. He sentido la emoción de entrar en el vestuario otra vez. Ver que la familia conoce Mareo, tengo tres niños, y otras muchas cosas que me ilusionan".

¿Le costó renunciar a un año de contrato en Primera?

"Ha sido una decisión difícil. Le he dado muchas vueltas. He reflexionado mucho y al final vengo en una etapa complicada en cuanto a no participar mucho debido a un proceso de enfermedad. Necesitaba un estímulo ilusionante y el más ilusionante es volver a casa. Solo bajaría una categoría por el Sporting. Hubo opciones de Primera y de otras ligas. Hay muchas cosas que me ilusionan. Agradezco esta gran acogida. Lo esperaba, pero no tanto. Continuaré haciendo lo que he hecho toda mi vida".

Será un refuerzo y un apoyo para los jóvenes.

"No es algo extraño. Por mi carácter va implícito ayudar a la gente, intentar que los chavales cojan buenos hábitos y valores. Nacho y Pedro Díaz ya los traerán de cuna pero hay ciertos aspectos del fútbol profesional que les puedo ayudar. Igual me toca contar historias de abuelos (bromea). Intentaré ayudar a que los jóvenes mejoren y no cometan errores".

¿Cómo está físicamente?

"Ha sido un año complicado. Lo que me pasaba era una inflamación en las articulaciones que no sabíamos muy bien por qué. Era una bacteria del aparato respiratorio. Tomé los antibióticos correspondientes. Llevo dos meses y pico bien. Acabé la temporada jugando".

¿Hubo intentos anteriormente para ficharle?

"En años anteriores era imposible. Cuando más cerca estuve fue en la etapa de Abelardo, que contactó conmigo pero estaba un equipo que pedía traspaso y el Sporting no lo podía asumir".

¿Qué reto le queda por cumplir?

"Desde que salí del Sporting los retos ambiciosos los he cumplido. He logrado subir a Primera, jugar la Liga Europa, la Liga de Campeones y he sido capitán de un equipo grande como el Valencia. Los retos los he cumplido todos. Esto es más un sueño deportivo, el de volver a casa y subir a Primera División".

¿Cómo valora el proyecto?

"He estado en contacto con Miguel (Torrecilla), el presidente y con José Albero. Lo que queremos es estar en un proyecto serio y ambicioso. Dentro del equipo hay buenas bases. Hay que acertar en las incorporaciones. Me consta que están trabajando duro. Elegí venir aquí porque estoy convencido de ello. Me dio un poco de pena que Canella tuviera la decisión tomada (de irse). Era el último de los que quedaba de mi anterior etapa".

¿Cómo ve a sus compañeros?

"De los que hay coincidí con Carmona en el Recreativo. He visto bastante al equipo. Me he fijado sobre todo en la posición del centro del campo. Me gusta el perfil de todos los jugadores jóvenes. Me gusta Cristian, Nacho Méndez y Pedro Díaz. Cristian tiene un papel más defensivo, con mucha potencia física. Pedro abarca mucho campo, con dinamismo. Nacho se ha consolidado y ha tenido buenos momentos".

Usted ya vivió la presión de El Molinón cuando empezaba. ¿Puede ejercer ahora de apoyo para los jóvenes?

"Me tocó vivirlo. Es un proceso que me tocó vivirlo. La gente espera rendimiento máximo e inmediato. El rendimiento de Nacho ha sido bueno y confío en que puede dar más. En determinado momento necesitará consejo. La afición va a a responder bien como lo ha hecho siempre y debemos darle tiempo".