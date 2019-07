Javier Martínez: "Espero que aprendamos de los errores de la temporada pasada"

"Resulta difícil sentarse ante este micrófono para anunciar la campaña de abonados. Hace un año me senté convencido de que el proyecto nos iba a dar los resultados para estar peleando en los puestos de ascenso y al final no en nos metimos ni en el play-off". Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, se mostró autocrítico en la presentación de los abonos del Sporting para la temporada 2019-20 que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, tiene el lema de "Un club con alma" y mantiene idénticos precios y condiciones que la pasada temporada, con tarifas de entre 195 y 475 euros. "El fútbol no es fácil, pero no queda otra que levantarse y seguir trabajando. Volver a generar un proyecto y que aprendamos de los errores de la temporada pasada. Conseguir un proyecto que unos jugadores lo den todo por la camiseta y que el socio se sienta orgulloso. El objetivo es estar el año que viene en Primera División", subrayó el mandatario rojiblanco.

"Tengo que dar las gracias a los socios, porque representan el activo más importante del club", señaló Martínez antes de destacar los primeros movimientos realizados por el club en el plano deportivo. "Hemos construido la base. De Javi Fuego poco se puede hablar más. Es un jugador con unos valores de sportinguismo y profesionalidad increíbles. Va a aportar mucho y ayudar a los jóvenes que se incorporan al filial. Es un aliciente para todos", subrayó.

En cuanto a los precios de los abonos, Javier Martínez detalló que "son precios muy interesantes" y pormenorizó que "todos los que renueven conservarán el mismo precio la próxima temporada en caso de ascenso. Parece cotidiano, pero perderíamos 2 millones y pico de euros. Es un esfuerzo muy importante que solo tenemos la capacidad de hacerlo si el equipo está en Primera". Al mismo tiempo, desgranó que "eliminamos los días de ayuda al club y serán gratis para los abonados las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey. Valoraríamos si incorporar alguna más, dependiendo dónde se juegue. El año pasado lo hicimos tras tres (eliminatorias). También se incluye el play-off". Por último anunció para la grada de animación un descuento adicional en lo que, en principio, es la única novedad de la campaña. "Para conseguir más afluencia, si en esta zona se supera o iguala el 80 % de asistencia durante a toda la temporada, al año siguiente haríamos un 10% de descuento adicional", comentó.