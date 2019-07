Unai Medina: "Tuve más ofertas y decidí rápido, el Sporting es un grande"

"La oferta me llegó hace dos semanas. Las dos partes teníamos ganas. Fue todo rápido". Unai Medina (Basauri, Vizcaya, 16-2-1990) fue presentado ayer en Mareo como nuevo jugador del Sporting, por el que firma por dos temporadas, con opción a una tercera, tras acabar contrato con el Numancia. "Sí que hubo más ofertas, pero en cuanto supe la del Sporting me decanté rápido", subrayó el lateral vasco cuando se le cuestionó sobre el interés del Tenerife en incorporarle. "El Sporting siempre ha sido un grande. Las instalaciones de Mareo son una maravilla, me recuerda a Lezama. Tenemos plantilla para estar arriba. Este equipo siempre tiene que estar arriba", destacó el vasco.

"A apretar los machos aquí, ¡eh!", le pidió Argelio Cernuda, habitual espectador de los entrenamientos del Sporting en Mareo, minutos después de vestirse de rojiblanco y cumplir con el protocolo fotográfico que acompaña cada presentación. Unai Medina sabe que llega a un club con presión añadida tras cuatro años en el Numancia peleando por la permanencia. Acepta el reto. "Puede ser un aumento en la responsabilidad, pero soy un futbolista bastante tranquilo. La presión no es algo que me pueda afectar. El Sporting tiene una gran afición y cuando vienes aquí ves que empuja. Eso va a ser bueno para nosotros. Álex Alegría y Borja Viguera me han hablado maravillas de este club", comentó de sus excompañeros en el Numancia y también exjugadores del Sporting.

"Es un jugador especialista en el lateral derecho. De talante ofensivo, de sobrepasar líneas y aportar desequilibrio en campo contrario. Todos los años destaca también por asistencias. Ha demostrado una madurez importante y estaba entre los primeros candidatos para reforzar esta posición", explicó Miguel Torrecilla sobre el segundo fichaje del Sporting tras la llegada de Javi Fuego. "Soy un jugador ofensivo y creo que en los últimos años he mejorado muchísimo defensivamente", amplió el vasco. "Se puede decir que estoy en el mejor momento de mi carrera", sentenció.

Unai Medina hizo un repaso de su carrera, desde su formación en el Athletic de Bilbao, desde donde dio el salto a Segunda B con el Barakaldo, a las seis campañas que acumula en la división de plata, primero en el Alavés, dos temporadas, y luego en el Numancia. "He aprendido mucho y creo que me he consolidado", apuntó antes de hablar sobre Molinero, su competidor por el puesto. "Es muy buen jugador. Competiremos y aprenderé de él. Todo será por el bien del equipo", concluyó. "A triunfar, que triunfaremos todos", sentenció, por su parte, el director deportivo, Miguel Torrecilla.