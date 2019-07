"No contemplamos salidas en la portería"

"Nuestra obligación, como consejo de administración y desde la dirección deportiva, es crear un proyecto con unos jugadores que den todo por la camiseta del Sporting y que el socio se sienta orgulloso cuando vaya a El Molinón". Javier Martínez deslizó un reclamo a la implicación del vestuario dentro de su análisis de la situación rojiblanca. El vicepresidente quiso poner un ejemplo para demostrar que la política deportiva del club rojiblanco ha dado un giro después de dos años en los que el club ha sumado 28 incorporaciones. "Estoy convencido de que el retorno de Javi Fuego es un aliciente para todos los socios", señaló, convencido de que su vuelta a Mareo tras doce temporadas transciende a lo meramente deportivo

"Javi Fuego es un jugador con valores, de un sportinguismo y de una profesionalidad increíbles. Va a aportar no sólo grandes tardes de fútbol, también ayudará mucho a los jóvenes que se incorporan del filial. Entre todos, con su máximo rendimiento, tenemos que conseguir que al final de temporada estemos peleando por los puestos de Primera División", añadió el vicepresidente, quien también se pronunció sobre el capítulo de salidas, otro de los apartados en los que el Sporting trabaja intensamente para cuadrar su proyecto. Diego Mariño y Dani Martín son dos de los futbolistas con más atractivo en el mercado. "Estamos muy orgullosos de tener dos grandes porteros en el Sporting. Aunque la temporada acabe de comenzar, no es una posición en la que se contemple ahora mismo", aseguró Javier Martínez, ante los micrófonos de la TPA, en referencia a si uno de los dos guardametas acabará siendo traspasado a lo largo del verano. "Hace un año estaba convencido de que el proyecto nos iba a dar los resultados para estar peleando en los puestos de ascenso. La realidad no ha sido así. No hemos conseguido incorporarnos a los puestos de play-off. El fútbol no es fácil. No queda otra que levantarnos y volver a generar un proyecto que ilusione", concluyó el vicepresidente del conjunto rojiblanco.