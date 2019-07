El Sporting busca llegar al alma

"No es solo fútbol. Real Sporting, un club con alma". El Sporting presentó ayer la campaña de abonados para la temporada 2019-20 apoyándose en un vídeo promocional en que trata de volver a tocar la sensibilidad de sus seguidores en el deseo de mantener los 23.384 socios que consiguió la pasada temporada. El contenido, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, mantiene idénticos precios y condiciones que la pasada temporada, con tarifas de entre 195 y 475 euros para las renovaciones. El precio para las altas se incrementa en torno a un 10%. No habrá que pagar el día del derbi y se incluye en el carné el acceso a las primeras dos rondas de la Copa del Rey y a una hipotética disputa de la promoción de ascenso junto al de todos los partidos de la base que se disputen en Mareo.

"El socio es lo más grande que tenemos y tenemos que darle la satisfacción, de una vez por todas, de ver a su equipo arriba. No podemos desviarnos, ni un solo segundo, del objetivo del año que viene, que es estar en Primera División. Tenemos que aprender de los errores cometidos la temporada pasada", afirmó Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, nada más iniciar la presentación, que tuvo lugar en El Molinón. El mandatario gijonés, acompañado de José Antonio Redondo, leyenda del mejor Sporting de la historia, hizo autocrítica antes de desgranar los detalles de la campaña. "Es muy difícil sentarme delante de este micrófono y trasladar a todos nuestros socios la ilusión para que renueven sus abonos. La única forma de trasladar ilusión, con independencia del ajuste en los precios, es crear un proyecto deportivo que ilusione", asumió el mandatario gijonés.

En cuanto a los precios de los abonos, Javier Martínez detalló que "son precios muy interesantes" y pormenorizó que "todos los que renueven conservarán el mismo precio la próxima temporada en caso de ascenso. Parece cotidiano, pero perderíamos 2 millones y pico de euros. Es un esfuerzo muy importante que sólo tenemos la capacidad de hacer si el equipo está en Primera". Al mismo tiempo, desgranó que "eliminamos los días de ayuda al club y serán gratis para los abonados las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey. Valoraríamos si incorporar alguna más, dependiendo dónde se juegue. El año pasado lo hicimos después de tres (eliminatorias). También se incluye el play-off". A renglón seguido, anunció un descuento adicional para la grada de animación en lo que, en principio, es la única novedad de la campaña. "Para conseguir más afluencia, si en esta zona se supera o iguala el 80 % de asistencia durante a toda la temporada, al año siguiente haríamos un 10% de descuento adicional", explicó el gijonés.

El periodo para renovar se abrió ayer y continuará hasta el 2 de agosto. El 5 y 6 de agosto serán los días dedicados a gestionar los cambios de ubicación y será a partir del 7 de agosto cuando se cursen las altas. El club ofrece descuentos a familias numerosas, privilegios en forma de descuentos y entradas a los abonados más veteranos, y da opción de financiar el pago a través de tres entidades bancarias. "En la grada oeste, en la zona más cara, se podrán ver los partidos por unos 22 euros de media y en la zona más económica, en la grada norte y sur, por unos 9 euros. Son precios interesantes", destacó Martínez, quien se mostró ambicioso después de un año en el que, a pesar de que el equipo venía de no conseguir el ascenso a Primera División, se superaron los 23.000 abonados. "Tenemos toda la ilusión puesta en ello. Nuestro objetivo es igualar o alcanzar un número similar al del año pasado", afirmó.

En lo que respecta a la "grada de animación", la reservada en el fondo sur, el club repite las medidas estrenadas en la temporada pasada, como la de no poseer antecedentes. Entre los 17 puntos que deberán cumplir quienes deseen sacar su abono en esta ubicación, figuran: edad mínima de 16 años y máxima de 26 años; quienes superen esa edad será la comisión social de club quien determine su inclusión en esta grada; no poseer antecedentes penales de clase alguna y, en su caso, el club podrá solicitarle esta documentación; no exhibir pancartas o entonar cánticos que inciten a la violencia; no haber sido objeto de sanción, firme o cautelar, que prohiba el acceso a recintos deportivos e identificación a través de huella dactilar.