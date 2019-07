Ana Valles: "Me gustaría retirarme en un equipo asturiano"

"El fútbol femenino está creciendo mucho. No tengo palabras para el buen papel de la selección absoluta en el Mundial. Consiguió poner entre la espada y la pared a Estados Unidos". Ana Valles es uno de los exponentes gijoneses en el fútbol femenino. La guardameta internacional visitó ayer el campus de Mareo para compartir experiencias con los alumnos y habló de todo, incluida su salida del Rayo Vallecano.

"Se cierra una etapa en el Rayo. Una decisión dura, pero muy sopesada. El cambio creo que será a mejor, aunque me voy de un club al que le tengo mucho cariño", explica Ana Valles. "El destino está decidido, pero todavía no se ha hecho oficial. Seguirá en España, en la Liga Iberdrola (máxima categoría)", deja caer sin desvelar el que será su nuevo equipo. "Veo complicado volver a Asturias ahora. Hasta que no haya un equipo en Primera... Lo que sí me gustaría es retirarme en un equipo asturiano", subraya.

El Mundial femenino vuelve a la charla cuando se le cuestiona sobre la cruel eliminación de España, con cierta polémica por el penalti que dio la victoria a Estados Unidos. "Hubo polémica, al final los penaltis son polémicos, pero por encima queda la gran imagen de la selección española. No veo techo al fútbol femenino. Estamos ganando mucho protagonismo y hay que aprovecharlo", afirma Ana. "Para mí ir a la selección fue un premio. Voy a luchar por volver, pero no voy a obsesionarme. El cambio de club va orientado a tener más continuidad, más titularidades, pero no por estar en la selección, sino por tener más minutos", concluye.