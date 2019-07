Tomé: "El Sporting crece en equipos femeninos, es el camino a seguir"

"El fútbol no son trofeos, son sentimientos". La entrenadora Montse Tomé, componente del cuerpo técnico de la selección española femenina, animó ayer a los participantes del Campus de Mareo a pelear por su sueño de triunfar en el fútbol, pero con un mensaje de mantener unos valores. "Cuando no juegas, hay que aceptarlo, entender esa decisión, no enfadarse con el entrenador y compañeros, y pensar qué se puede hacer para seguir mejorando", subrayó ante la atenta mirada de los pequeños.

Una semana después del partido ante Estados Unidos, en el que España quedó eliminada en el Mundial, Tomé reconoce que ha visto dos veces el partido de nuevo. "Es una mezcla de rabia y vacío lo que siento. Veo el resto de partidos, pienso que competimos bien, plantamos cara y la lectura del partido ante Estados Unidos es positiva", indicó.

Lo que sí tiene claro es que este Mundial ha servido para lanzar de forma definitiva al fútbol femenino. "Los españoles quieren fútbol femenino, y hay que seguir trabajando por ello. En Pola de Siero, me han parado por la calle y he comentado mucho los partidos del Mundial con la gente. Eso te hace tener ánimos para subir", comenta mientras explica que "el Mundial va a marcar un antes y después en el fútbol femenino en España. Hay que seguir trabajando en la base, eso es nuestro futuro, las chicas quieren fútbol femenino, y las jugadores que salen son ejemplo para la cantera".

Trasladada esta situación al fútbol regional, Montse Tomé alabó la apuesta que realiza los dos principales equipos de Asturias. "Sporting y Oviedo llevan muchos años teniendo equipos femeninos, cada año crecen más en categorías inferiores, y ese es el camino que se tiene que seguir". Y alabó la apuesta del Sporting de ceder su estadio para el derbi gijonés. "El Molinón abrió sus puertas al fútbol femenino, hubo muchísimos espectadores, fue un punto de inflexión y hay que trabajar para repetirlo", incidió.

Ante los participantes de este nuevo turno del Campus de Mareo, la componente del cuerpo técnico de la selección reconoció que "nunca he dejado de estudiar, siempre fui de sacar buenas notas, y el fútbol siempre me ha ayudado a estudiar mejor" y añadió que "esa manera de ser en el juego me puede ayudar en los estudios, el ser capaz de superarme y conseguirlo también se traslada a los estudios". Tomé se licenció en Magisterio por Educación Física.

Por último, ante la pregunta de un niño del Campus, Tomé defendió el VAR, pese a que les perjudicó ante Estados Unidos en el Mundial. "Ayuda al fútbol, aunque en nuestro caso hubo momentos de algunas dudas, pero los jugadores hacen menos las cosas que no se pueden", sentencia.